¿Cómo luchar contra el sindicato del bulo? Con Óscar Puente

Durante mi charla con el ministro Óscar Puente le pregunté cómo podemos luchar contra el 'Sindicato del Bulo'. Para Puente la solución pasa por modernizar nuestro ordenamiento jurídico porque "estamos luchando con herramientas del siglo XX mecánicas del siglo XXI". Considera imprescindible acortar los tiempos de respuesta de la justicia, algo que se ve agravado en el caso de estos sujetos porque "no tienen un domicilio conocido en el que se les pueda notificar". Otro de los puntos seria reformar las penas aumentando las sanciones económicas.