Cómo logra Putin mantener la lealtad de los oligarcas rusos a pesar de las millonarias sanciones de Occidente

Durante la guerra con Ucrania, el número de multimillonarios en Rusia alcanzó un máximo histórico. Sin embargo, en los 25 años que Vladimir Putin lleva en el poder, los ricos y poderosos del país, conocidos como oligarcas, han perdido casi toda su influencia política. Las dos son buenas noticias para el presidente ruso. Las sanciones occidentales no han logrado convertir a los multimillonarios en sus opositores, por el contrario, sus políticas de recompensa y castigo los han transformado en aliados que no hacen mucho ruido.

8 comentarios
hdblue
¿Enseñándoles como funciona la gravedad desde ventanas de hoteles?
3 K 41
Don_Pixote
#2 está esa, y el remedio natural de sopita de Polonio antes de dormir que recomienda Putin
0 K 8
Yuiop
Defrenestando.
3 K 33
argonitran
Asesina a todo el que no le lame el culo, o se cae casualmente por el balcón, o se cae su avión, etc. La lista es larga.
1 K 18
reithor
Recordándoles quien tiene el polonio.
0 K 12
NATOstrófico
Y aquí está la ración semanal de propaganda por cortesía de la BBC
0 K 9
VFR
Les obliga a vivir en áticos
0 K 8
flixter
En las salas donde tienen las reuniones hay solo cuadros con diseños, pinturas, prototipos, ... de ventanas, y que cada cual saque sus propias conclusiones ;)
0 K 7

