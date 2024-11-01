Cómo logra Putin mantener la lealtad de los oligarcas rusos a pesar de las millonarias sanciones de Occidente

Durante la guerra con Ucrania, el número de multimillonarios en Rusia alcanzó un máximo histórico. Sin embargo, en los 25 años que Vladimir Putin lleva en el poder, los ricos y poderosos del país, conocidos como oligarcas, han perdido casi toda su influencia política. Las dos son buenas noticias para el presidente ruso. Las sanciones occidentales no han logrado convertir a los multimillonarios en sus opositores, por el contrario, sus políticas de recompensa y castigo los han transformado en aliados que no hacen mucho ruido.