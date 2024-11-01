Cómo la inteligencia artificial está transformando los videojuegos

Imagine entrar en su videojuego favorito y que cada personaje no jugable (NPC) le ofrezca una conversación única e improvisada a su medida. O que el juego ajuste la dificultad en tiempo real según detecte su frustración, calma o modo de jugar. Escenarios así están dejando de ser ciencia ficción: gracias a los avances tecnológicos, la forma en la que jugamos se está transformando radicalmente. Casi uno de cada cinco juegos nuevos publicados en la plataforma Steam durante 2025 utiliza ya alguna forma de IA generativa.
| etiquetas: inteligencia artificial , videojuegos
Y ya se que me diras que si los juegos retro y que si GOG, eso siempre estara, pero las nuevas generaciones de videojuegos quiza ya partan de la premisa de que no los vas a poder ejecutar en local.
- cada vez hay más datos y no tienen porque estar en tu PC pudiendose descargar en el momento del juego a tiempo real, por ejemplo los escenarios del flight simulator, no puedes tener todo el mundo mapeado en alta definición, ni siquiera una área medianamente grande, así que el sistema te "stremea" la zona que vas a ver desde donde estás en alta calidad.
- otro motivo es que los juegos se actualizan con nuevos DLCs y estos pueden o ser de… » ver todo el comentario
Me lo imagino perfectamente: los de QA tirándose de los pelos
En un videojuego las cosas tienen que estar controladas. Puede haber mucha variedad para que el jugador no lo note, pero controlado. De hecho "tradicionalmente" las cosas realmente random están prohibidas en un videojuego, lo que se hace es tener o bien random con semillas concretas para que sea determinista o bien muchas permutaciones de listas aparentemente random, pero en definitiva, determinista y testable.
No se si sera IA... pero se lo han currado
Particularmente cuando empezó esto de la IA, una de las cosas que me hacia ilusion es que los NPCs funcionaran asi con una mejor IA, pero al final siempre tendrá que entrar dentro de unos márgenes para no romper el juego. Luego que los programadores usen IA para el desarrollo creo que es algo imparable, y con lo que estoy menos de acuerdo es con la IA generativa en dibujos, arte, diseños, etc, creo que eso prefiero que lo haga un artista.