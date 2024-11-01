Cómo la guerra en Irán pone a prueba la estrategia global de China

China aún no siente el impacto de la guerra en Medio Oriente, pero sí sus consecuencias. A corto plazo cuenta con suficiente suministro de petróleo para varios meses, tras lo cual podría recurrir a su vecina Rusia en busca de ayuda. Sin embargo, China calculará las posibles consecuencias a largo plazo, no solo para sus inversiones en Medio Oriente, sino también para sus ambiciones como país. Miles de delegados del Partido Comunista debatían los últimos días en Pekín una hoja de ruta para la segunda economía del mundo, que sigue enfrentándose.
#1 Tampoco tengo tan claro que cambie su estrategia, creo que parte de lo que está pasando ya tenía previsto que podía pasar (por eso mantiene el carbón y es líder en renovables). Lo que está haciendo es ajustar su estrategia.
No soy un experto, pero diría que une más tener un enemigo común que las razones ideológicas o culturales. China no va por ahí exportando su modelo, así que si los iraníes son esto o aquello les va a sudar un huevo.