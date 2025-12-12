Cómo funciona el engrosamiento de pene: de 800 a 1.600 euros por sesión y abstinencia de tres semanas

"Engrosamiento de pene rápido y seguro”. Las palabras reciben a las miles de personas que todos los días cogen el metro en la céntrica parada de Chueca, en Madrid. Acompaña a la imagen de un hombre sujetando una anaconda. El anuncio lleva cinco años en la estación, y acaba de cambiar su posición estratégica. Quien ahí anuncia sus servicios, el Dr. Miguel Leclercq, asegura que, aunque la normativa vigente no hizo sencillo dar con la imagen adecuada para el anuncio, el cartel ha salido rentable.