Cómo funciona el engrosamiento de pene: de 800 a 1.600 euros por sesión y abstinencia de tres semanas

"Engrosamiento de pene rápido y seguro”. Las palabras reciben a las miles de personas que todos los días cogen el metro en la céntrica parada de Chueca, en Madrid. Acompaña a la imagen de un hombre sujetando una anaconda. El anuncio lleva cinco años en la estación, y acaba de cambiar su posición estratégica. Quien ahí anuncia sus servicios, el Dr. Miguel Leclercq, asegura que, aunque la normativa vigente no hizo sencillo dar con la imagen adecuada para el anuncio, el cartel ha salido rentable.
| etiquetas: pene , cirugía
Este año no he mojado el churro ni en agosto
Funciona con ácido hialurónico. Inyectandolo.
Y el cuerpo lo absorbe gradualmente, porque es una sustancia biodegradable.
Así que, yo de vosotros me olvidaría del tema, es cuestión de tiempo hasta que volvaís a ser uns
pichacortaspichaflacas, tras el tratamiento