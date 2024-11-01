Investigación: "Game Over Israel: La afición futbolística israelí como engranaje del genocidio" (eng)

Estadios del odio: El fútbol en Israel se ha convertido en algo muy tenebroso: un lugar para el racismo, el militarismo y la propaganda. Los aficionados al fútbol israelíes son conocidos desde hace tiempo por su racismo y su violencia. El Beitar Jerusalem destaca por ser el más extremista. Es el único club importante de Israel que nunca ha fichado a un jugador árabe, a pesar de que los árabes constituyen alrededor del 20 % de la población del país, y sus ultras, La Familia, son famosos por sus consignas fascistas.