Investigación: "Game Over Israel: La afición futbolística israelí como engranaje del genocidio" (eng)

Investigación: "Game Over Israel: La afición futbolística israelí como engranaje del genocidio"

Estadios del odio: El fútbol en Israel se ha convertido en algo muy tenebroso: un lugar para el racismo, el militarismo y la propaganda. Los aficionados al fútbol israelíes son conocidos desde hace tiempo por su racismo y su violencia. El Beitar Jerusalem destaca por ser el más extremista. Es el único club importante de Israel que nunca ha fichado a un jugador árabe, a pesar de que los árabes constituyen alrededor del 20 % de la población del país, y sus ultras, La Familia, son famosos por sus consignas fascistas.

El estudio al completo en pdf en inglés: Hind Rajab Foundation
Game Over Israel: Sports Culture as a Cog in Genocide www.hindrajabfoundation.org/api/media/file/football_report_hrf.pdf
#2 Esto no lo publica el Marca. :-|
#3 Ni el Marca ni la BBC, pero los crímenes están ahí y no van ha poder hacer nada para ocultarlos. Podrán poner sanciones como a Albanese por denunciar el Genocidio pero los crímenes están ahí y están documentados. Los asesinos y sus víctimas tienen nombres y apellidos aunque para Israel y su escuadrón diabólico de blanqueadores con Trump a la cabeza sean solo víctimas anónimas "sin importancia". Pero como conoces a la gente de tu barrio, la gente en palestina también tiene nombres y…   » ver todo el comentario
Serán conocidos en baloncesto, donde tienen equipos competitivos en la Euroliga. Los de fútbol son irrelevantes, son el típico partido trámite del que nadie se acuerda en las primeras rondas de Conference League (la competición europea más floja).
#1 No habla de deporte sino de fascistas y de como se usa el deporte para promocionar el odio racial y el genocidio. En Amsterdam ya se vivió el año pasado como son esta gente y este año el ayuntamiento de Amsterdam ha prohibido la entrada de estos "aficionados".
El Ayuntamiento de Ámsterdam prohíbe la entrada al club deportivo israelí Maccabi de Tel Aviv spanish.almanar.com.lb/1287926

Como dicen en el artículo: In November 2024, during a Europa League match between

…   » ver todo el comentario
