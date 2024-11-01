edición general
1 meneos
47 clics

Cómo conducir un Model T y por qué es tan difícil manejarlo en una cuesta  

Cómo conducir un Model T y por qué es mucho más difícil hacerlo al subir o bajar cuestas.

| etiquetas: model t , ford , cuestas
1 0 0 K 20 cultura
1 comentarios
1 0 0 K 20 cultura
alcama #1 alcama
Porque cuesta más
0 K 5

menéame