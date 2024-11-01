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Cómo Aspen (Estados Unidos) solucionó el problema de la vivienda para proteger trabajadores y residentes locales

Cómo Aspen (Estados Unidos) solucionó el problema de la vivienda para proteger trabajadores y residentes locales

Hace más de 50 años que el 50% de los residentes de la millonaria Aspen, viven en vivienda protegida a precios más bajos. Son gente que deben trabajar y recibir su sueldo del valle. La medida protege a los trabajadores para que no acaben expulsados de su propio pueblo. Hay dos opciones: alquilar a precio regulado o comprar a precio subvencionado (pero cuando vendes también es a precio regulado). Todo esto se sufraga con el 1% de impuestos a las mansiones y con el 0,45% de los gastos a turistas. Así hay 3.100 viviendas de las 6.000 de Aspen.

| etiquetas: aspen , vivienda , protegida , trabajadores
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10 comentarios
12 3 0 K 153 actualidad
powernergia #1 powernergia
Resumen: Intervenir el mercado, si, en EEUU.
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#4 ddomingo
#1 Resumen certero. Usar el dinero que generan los impuestos de la vivenda y el turismo para construir vivienda social protegida.

Aquí la vivienda recauda IVA, ITP, IBI, sucesiones, donaciones, AJ... y tenemos uno de los parques de vivenda social más pequeños de toda europa.
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MiguelDeUnamano #5 MiguelDeUnamano
#1 Aquí buscarían la manera de convencer a los habitantes de que eso atenta contra su libertad y que les iría mejor permitiendo la especulación.
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#6 ddomingo
#5 Aquí recaudan el dinero y lo gastan en otras cosas.
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masde120 #3 masde120
que me aspen! que idea loca
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elgranpilaf #2 elgranpilaf
Comunistas!!!
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Autarca #8 Autarca
Aquí los partidos políticos prefieren gastarse ese 1% en sobres o en publicidad institucional para darse autobombo

Algo como esto ya debería haberse aplicado hace años en lugares como Ibiza, pero que dicen los políticos que es imposible, que contraviene chorrocientas leyes autonómicas, nacionales, europeas...
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elTieso #9 elTieso
Pues esto lo hacían aquí, se llamaba VPP y VPO a mansalva, mucha gente podía comprar así pisos a precio menor que el de mercado. Comenzó a declinar con Aznar y hoy prácticamente ha desaparecido.
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Plumboom #7 Plumboom
Esto pasa en más poblaciones en Estados Unidos aunque tan exigentes y amplias como la de Aspen solo en otras de montaña como Vail o Jackson donde también son casi la mitad y lo hacen pagar a los millonarios a base de sus mansiones y gastos.

En Nueva York o San Francisco también hay las denominadas inclusionary Housing, pero están apartadas, son pocas y su calidad brilla por su ausencia.

Estas de Aspen son viviendas de calidad, en mitad del pueblo, cualquiera que trabaje en el valle puede pedir una y hay miles. Es efectivamente casi algo soviético..
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woody_alien #10 woody_alien
#7 No es comunismo, Aspen es hyper-posh y sus mucamas, mayordómos y chóferes no pueden ir sucios ni vivir en pocilgas. Sencillamente se aseguran de que el alojamiento no sea un problema que merme la cantidad de gente a su servicio.
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menéame