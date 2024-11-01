Cómo Aspen (Estados Unidos) solucionó el problema de la vivienda para proteger trabajadores y residentes locales

Hace más de 50 años que el 50% de los residentes de la millonaria Aspen, viven en vivienda protegida a precios más bajos. Son gente que deben trabajar y recibir su sueldo del valle. La medida protege a los trabajadores para que no acaben expulsados de su propio pueblo. Hay dos opciones: alquilar a precio regulado o comprar a precio subvencionado (pero cuando vendes también es a precio regulado). Todo esto se sufraga con el 1% de impuestos a las mansiones y con el 0,45% de los gastos a turistas. Así hay 3.100 viviendas de las 6.000 de Aspen.
| etiquetas: aspen , vivienda , protegida , trabajadores
Aquí la vivienda recauda IVA, ITP, IBI, sucesiones, donaciones, AJ... y tenemos uno de los parques de vivenda social más pequeños de toda europa.
Algo como esto ya debería haberse aplicado hace años en lugares como Ibiza, pero que dicen los políticos que es imposible, que contraviene chorrocientas leyes autonómicas, nacionales, europeas...
En Nueva York o San Francisco también hay las denominadas inclusionary Housing, pero están apartadas, son pocas y su calidad brilla por su ausencia.
Estas de Aspen son viviendas de calidad, en mitad del pueblo, cualquiera que trabaje en el valle puede pedir una y hay miles. Es efectivamente casi algo soviético..