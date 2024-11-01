Cómo Aspen (Estados Unidos) solucionó el problema de la vivienda para proteger trabajadores y residentes locales

Hace más de 50 años que el 50% de los residentes de la millonaria Aspen, viven en vivienda protegida a precios más bajos. Son gente que deben trabajar y recibir su sueldo del valle. La medida protege a los trabajadores para que no acaben expulsados de su propio pueblo. Hay dos opciones: alquilar a precio regulado o comprar a precio subvencionado (pero cuando vendes también es a precio regulado). Todo esto se sufraga con el 1% de impuestos a las mansiones y con el 0,45% de los gastos a turistas. Así hay 3.100 viviendas de las 6.000 de Aspen.