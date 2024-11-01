edición general
Cómo Andrew Bedwell construyó su barco de 100 cm para navegar a través del Atlántico [Eng]

Cómo Andrew Bedwell construyó su barco de 100 cm para navegar a través del Atlántico [Eng]  

¿El barco más pequeño del mundo?
Katy Stickland 3 de febrero de 2026
El aventurero en microyates Andrew Bedwell le cuenta a Katy Stickland cómo resucitó su desafío de récord mundial en el océano Atlántico. Andrew Bedwell no se rinde. Incluso cuando su sueño de cruzar el Atlántico se hizo añicos en el dique de Terranova, se repuso y se levantó de nuevo, con la visión de Big C V2 . Dos años y medio después, está inmerso en pruebas de mar y solucionando fallos para asegurarse de estar listo para mayo y el inicio del mayor reto de su vida: una

12 comentarios
yopasabaporaqui #1 yopasabaporaqui
Hay que tener cierto punto de locura para hacerse con eso a la mar.
3
skaworld #2 skaworld
#1 Hay que tener cierto punto de locura para hacerse con eso a la piscina...

Lo de cruzarse el Atlántico ya...
3
cenutrios_unidos #8 cenutrios_unidos
#1 Y mucho tiempo libre.
1
#10 ddomingo
#1 cierto punto dice....
1
yopasabaporaqui #11 yopasabaporaqui
#10 Me sabía mal poner "está como una p** regadera".
1
#12 ddomingo
#11 Y aún eso hubiera sido un eufemismo. He visto regaderas más cuerdas que este señor.
0
roker #7 roker
Bonito ataúd.
2
Graffin #3 Graffin
Y donde cojones duerme
1
Un_señor_de_Cuenca #9 Un_señor_de_Cuenca
#3 Peor aún, dónde está el baño de esa cáscara de nuez. Porque orinar vale, en una botella, pero a ver cómo cagas ahí, o asomando el culo por la borda a riesgo de caerte.
0
maquingo #6 maquingo
Si al menos tuviese 1 metro....
1
pitercio #4 pitercio
Espero que embarque los pedales del lídel porque si no va acabar desesperado por darse un paseo.
0
Razorworks #5 Razorworks
Las cosas claras: si se muere, tendrá bien merecido un Premio Darwin... :-/
0

