Cómo Andrew Bedwell construyó su barco de 100 cm para navegar a través del Atlántico [Eng]  

¿El barco más pequeño del mundo?

Katy Stickland 3 de febrero de 2026

El aventurero en microyates Andrew Bedwell le cuenta a Katy Stickland cómo resucitó su desafío de récord mundial en el océano Atlántico. Andrew Bedwell no se rinde. Incluso cuando su sueño de cruzar el Atlántico se hizo añicos en el dique de Terranova, se repuso y se levantó de nuevo, con la visión de Big C V2 . Dos años y medio después, está inmerso en pruebas de mar y solucionando fallos para asegurarse de estar listo para mayo y el inicio del mayor reto de su vida: una