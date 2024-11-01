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¿Cómo que 0,999… es igual a 1? La certeza matemática que desafía la intuición

¿Cómo que 0,999… es igual a 1? La certeza matemática que desafía la intuición

En otras palabras, para mantener la coherencia del sistema numérico tal y como lo conocemos, con todas sus propiedades útiles (la conmutatividad, la distributividad, la existencia de límites), es necesario aceptar que 0,999… y 1 son la misma entidad. La próxima vez que alguien afirme que 0,999… es casi 1, la respuesta matemática es precisa: no es «casi», lo es exactamente, y las pruebas para demostrarlo son tan sólidas como los cimientos de las matemáticas mismas.

| etiquetas: 1 , matemática , teorema , hipótesis , intuición , ejercicio
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo *
0,9999... es tan 1, como 0,333333 es 1/3.

Aunque sea, porque si no, no funciona 3x(1/3)=1
5 K 70
tusitala #2 tusitala
#1 Es así de fácil
1 K 25
MoñecoTeDrapo #7 MoñecoTeDrapo *
#1 0.33333 no es 1/3; 0,33333... es exactamente 1/3 (si los puntos suspensivos sirven para indicar que el decimal es periódico)
1 K 22
mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#7 Cierto, se me han olvidado los puntos suspensivos en 1/3. Pido perdón.

Pero creo que aún así, al ser meneame un sitio de gente con un nivel cultural bueno (al menos, en comparación con otras redes sociales), creo que la gente entiende lo que quería decir, aunque tenga una errata.
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MoñecoTeDrapo #10 MoñecoTeDrapo
#9 Sí, pero no subestimes la puntillosidad del meneante medio.
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mente_en_desarrollo #11 mente_en_desarrollo
#10 Desde luego... Lo estoy viendo ¬¬

Por eso siempre he preferido el meneante normal o gaussiano.
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#12 Beltza01
#7 Es la segunda vez que lo leo hoy. Pero hasta hoy no lo había visto con ese significado.
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eltxoa #4 eltxoa
Meneame tiene contenidos para todos los niveles. Este por ejemplo es nivel ESO.
1 K 22
#5 albx
x=0,999999.....
10x=9,9999999....
9x = 10x -x = 9,99999.... -0,9999999 = 9
x=1
1 K 21
#6 cajadecartonmojada
Puede que 0,999 no sea estrictamente 1, pero es más 1 que 0,998 ¬¬

Mardita lógica borrosa...
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perrico #3 perrico
A ver. A veces se parte de la hipótesis de que una vaca es esférica.
El número de decimales es importante a veces. Para otras cosas es irrelevante.
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#8 Hellooooooo
#3 temo decir q realmente es un donut...
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menéame