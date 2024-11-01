¿Cómo que 0,999… es igual a 1? La certeza matemática que desafía la intuición

En otras palabras, para mantener la coherencia del sistema numérico tal y como lo conocemos, con todas sus propiedades útiles (la conmutatividad, la distributividad, la existencia de límites), es necesario aceptar que 0,999… y 1 son la misma entidad. La próxima vez que alguien afirme que 0,999… es casi 1, la respuesta matemática es precisa: no es «casi», lo es exactamente, y las pruebas para demostrarlo son tan sólidas como los cimientos de las matemáticas mismas.
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Aunque sea, porque si no, no funciona 3x(1/3)=1
Pero creo que aún así, al ser meneame un sitio de gente con un nivel cultural bueno (al menos, en comparación con otras redes sociales), creo que la gente entiende lo que quería decir, aunque tenga una errata.
Por eso siempre he preferido el meneante normal o gaussiano.
10x=9,9999999....
9x = 10x -x = 9,99999.... -0,9999999 = 9
x=1
Mardita lógica borrosa...
El número de decimales es importante a veces. Para otras cosas es irrelevante.