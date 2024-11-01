·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
14902
clics
Es legal que me escriba Pável?
5266
clics
El modelo europeo eleva el riesgo: el río atmosférico del martes será de gran magnitud; predicción para España
4661
clics
Evolución mensual del volumen de nuevas preguntas en StackOverflow
4413
clics
La imagen que resume una era: millones de libros en un almacén esperando a ser destruidos tras entrenar a una IA
3352
clics
Andalucía será zona de lluvias tras la rotura del vórtice polar
más votadas
569
Miguel Ángel Rodríguez trató de persuadir por carta a víctimas de las residencias de que la culpa era de Sánchez
362
76.475 valencianos esperaban una vivienda protegida mientras cargos del PP se repartieron las VPO de Alicante
500
Rosa Rodríguez, «encantada» de que el premio de ‘Pasapalabra’ revierta en la sociedad vía impuestos
216
David Martín, un ganadero contra la demagogia en el debate del lobo
431
El arrebato de Trump contra la UE se convierte en bendición: Europa mete el turbo a la inversión en tecnología
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
17
clics
Las comisiones y las gestiones digitales de los clientes empujan los beneficios de la banca a un récord de 34.000 millones de euros en 2025
Los seis grandes bancos salen de compras porque acumulan un “exceso de capital” de más de 30.000 millones, pero solo el Santander tiene éxito en la búsqueda
|
etiquetas
:
bancos
,
comisiones
,
beneficios
7
1
1
K
66
politica
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
1
K
66
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
alfre2
Había una cuenta pendiente de saldar por ahí, si no recuerdo mal. Toca abrir los cajones y revisar bien.
1
K
22
#5
Barney_77
#3
Habla con las cajas que son a las que rescataron. Si, esas que dirijan los putos políticos.
1
K
29
#7
alfre2
#5
las cajas hoy en día tienen dueño. Habrá que aplicarles el plan trazado:
www.youtube.com/watch?v=Jz5SSbZDRZ4
0
K
11
#6
reivaj01
#3
Hoy es domingo, así que tendremos que esperar hasta el lunes para que empiecen a devolver el rescate.
2
K
33
#4
Marisadoro
Recordemos que....
“los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”
0
K
20
#1
MiCuñao
No debería llamarse beneficio, deberia llamarse botín
1
K
18
#2
Pitchford
Por los depósitos no dan en general ni el interés de las letras del tesoro, en ambos casos menores que la inflación.. El interés de los préstamos ya es otro cantar..
0
K
18
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
“los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”