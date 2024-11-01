edición general
Las comisiones y las gestiones digitales de los clientes empujan los beneficios de la banca a un récord de 34.000 millones de euros en 2025

Los seis grandes bancos salen de compras porque acumulan un “exceso de capital” de más de 30.000 millones, pero solo el Santander tiene éxito en la búsqueda

alfre2 #3 alfre2
Había una cuenta pendiente de saldar por ahí, si no recuerdo mal. Toca abrir los cajones y revisar bien.
Barney_77 #5 Barney_77
#3 Habla con las cajas que son a las que rescataron. Si, esas que dirijan los putos políticos.
alfre2 #7 alfre2
#5 las cajas hoy en día tienen dueño. Habrá que aplicarles el plan trazado: www.youtube.com/watch?v=Jz5SSbZDRZ4
reivaj01 #6 reivaj01
#3 Hoy es domingo, así que tendremos que esperar hasta el lunes para que empiecen a devolver el rescate.
#4 Marisadoro
Recordemos que....
“los contribuyentes no pondrán ni un euro en la reestructuración”
#1 MiCuñao
No debería llamarse beneficio, deberia llamarse botín
#2 Pitchford
Por los depósitos no dan en general ni el interés de las letras del tesoro, en ambos casos menores que la inflación.. El interés de los préstamos ya es otro cantar..
