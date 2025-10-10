La Comisión de Venecia concluye que el sistema del Gobierno para elegir el CGPJ "no cumple los estándares europeos"

El Pleno de la Comisión de Venecia concluyó ayer que el sistema de elección del CGPJ que respalda el Gobierno «no cumple los estándares europeos», puesto que incorpora un filtro político al dejar la elección final de los candidatos en manos del Parlamento. Por el contrario, el sistema alternativo en que los propios jueces eligen a los 12 vocales de procedencia judicial busca «eliminar la politización» y sí se alinea con los estándares defendidos por el organismo del Consejo de Europa responsable de asuntos constitucionales.