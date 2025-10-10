La Comisión de Venecia concluye que el sistema del Gobierno para elegir el CGPJ "no cumple los estándares europeos"

El Pleno de la Comisión de Venecia concluyó ayer que el sistema de elección del CGPJ que respalda el Gobierno «no cumple los estándares europeos», puesto que incorpora un filtro político al dejar la elección final de los candidatos en manos del Parlamento. Por el contrario, el sistema alternativo en que los propios jueces eligen a los 12 vocales de procedencia judicial busca «eliminar la politización» y sí se alinea con los estándares defendidos por el organismo del Consejo de Europa responsable de asuntos constitucionales.
| etiquetas: comisión de venecia , cgpj
Eso funcionaría en cualquier país en el que la justicia no estuviese politizada, donde los jueces no hicieran cuando les mandan hacer o por lo menos que no tuviesen carnets de militancia de partidos políticos.
No nos engañemos, van a salir jueces de derecha sí o sí, el asunto es a quién le deben favores.