La Comisión de Fiestas de Villamanín anuncia que hay una “denuncia penal” por papeletas no registradas del Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha anunciado que ha recibido una denuncia penal tras la polémica del Gordo de Navidad, sorteo en el que un número vendido en el pueblo fue premiado, pero había papeletas no compulsadas. Los afectados acordaron una quita entre los beneficiados para equilibrar las ganancias de los afectados, pero dejaron abierta la posibilidad de que alguien llevara a la justicia lo sucedido. Ahora informan de que existe “una reclamación formal” por la vía penal por parte de dueños de tres de las papeletas no registradas.
| etiquetas: villamanín , comisión de fiestas , león , gordo , lotería , premio
La Comisión de festejos ha señalado también que “se han detectado dos intentos de presunta estafa mediante papeletas cuya autenticidad no ha podido ser verificada” y que ambos los está estudiando el despacho Gómez Gallardo Abogados, una firma de abogados madrileños en quienes han confiado el caso.
Van a cobrar """de menos""" (no se como expresarlo mejor ya que cobrarán correctamente en función a las papeletas y no el reparto que esperaban si hubieran hecho las cosas bien en un principio, pero ya me entendéis), encuentro legitimo que además de cobrar quieran también que los que la han cagado (o hecho adrede vaya usted a saber) paguen por lo que han hecho.