La Comisión de Fiestas de Villamanín anuncia que hay una “denuncia penal” por papeletas no registradas del Gordo

La Comisión de Fiestas de Villamanín ha anunciado que ha recibido una denuncia penal tras la polémica del Gordo de Navidad, sorteo en el que un número vendido en el pueblo fue premiado, pero había papeletas no compulsadas. Los afectados acordaron una quita entre los beneficiados para equilibrar las ganancias de los afectados, pero dejaron abierta la posibilidad de que alguien llevara a la justicia lo sucedido. Ahora informan de que existe “una reclamación formal” por la vía penal por parte de dueños de tres de las papeletas no registradas.