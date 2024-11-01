La Comisión Europea eleva al 2,9% el crecimiento de la economía española en 2025

La Comisión Europea ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española al 2,9%, frente al 2,6% que había previsto en mayo. La buena marcha de la economía de nuestro país supera las proyecciones del propio Gobierno, que en septiembre subió el crecimiento esperado del producto interior bruto (PIB) de este año al 2,7%, aunque está previsto que este martes vuelva a elevar la senda de crecimiento. El PIB de España aumentará un 2,3% en 2026 y un 2% en 2027, mejores perspectivas que hace seis meses.