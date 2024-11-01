edición general
La Comisión Europea eleva al 2,9% el crecimiento de la economía española en 2025

La Comisión Europea ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española al 2,9%, frente al 2,6% que había previsto en mayo. La buena marcha de la economía de nuestro país supera las proyecciones del propio Gobierno, que en septiembre subió el crecimiento esperado del producto interior bruto (PIB) de este año al 2,7%, aunque está previsto que este martes vuelva a elevar la senda de crecimiento. El PIB de España aumentará un 2,3% en 2026 y un 2% en 2027, mejores perspectivas que hace seis meses.

El país que más crece en Europa y la oposición ladrando que "se rompe". En fin, tacita de bilis...
Todos los países de Europa están deseando romperse como lleva rompiéndose España desde que Sánchez inauguró el sanchismo, que por lo visto sirve igual para arrojar estos datos y para mosquear sin ningún motivo aparente (más allá de la burda ignorancia) al personal de derecha que tenemos en España.
Sin ningún motivo aparente, la gente alquilando habitaciones a 600 EUR para poder vivir. El poder adquisitivo cayendo en picado, y sin ningún motivo aparente. Pocas guillotinas hay y pocas cosas se queman en este país.
Y tendremos a esa opción de mierda, gobernando como poco los próximos 4 años...
#1 xD xD xD

Aquí otro reconocido economista xD xD Yo no se si pensáis antes de comentar, o tenéis órdenes precisas, pero vaya telita xD
La que está liando el perro.
Aquí famosos economistas comentando y aplaudiendo la gestión del gobierno xD xD xD

www.eleconomista.es/opinion/noticias/13602523/10/25/el-pib-crece-espan

El dato del PIB por si solo no nos dice NADA.

Pakistán tiene más PIB que Suiza, eso quiere decir que en Pakistán van mejores las cosas que en Suiza? xD

En fin....
Gente aplaudiendo el crecimiento de la economía sin mirar las causas, otra vez 2007 y ahora veréis el ostiazo que se viene en economía en unos días.

Señores este crecimiento viene de actividades especulativas, no se genera riqueza, es que se especula mucho con vivienda, a costa de que la gente no pueda tener hijos, a costa de no dar emergencias para no molestar a los turistas y masacrar a la poblacion como en Valencia, no hacer nada con incendios para recalificar y no molestar la actividad…   » ver todo el comentario
Van a aplaudir cualquier cosa que le de alas a PSOE, aunque la gente no pueda permitirse alquilar y el precio de todo suba muy por encima del poder adquisitivo. Les da igual. Vamos como un cobete y en mi barrio cada vez veo más gente buscando en la basura.
Marditah dictadura comunistobolivarianosocialista
Y ya si bajara el precio de la vivienda esto sería el paraíso
