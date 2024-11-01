La Comisión Europea eleva al 2,9% el crecimiento de la economía española en 2025

La Comisión Europea ha elevado las previsiones de crecimiento de la economía española al 2,9%, frente al 2,6% que había previsto en mayo. La buena marcha de la economía de nuestro país supera las proyecciones del propio Gobierno, que en septiembre subió el crecimiento esperado del producto interior bruto (PIB) de este año al 2,7%, aunque está previsto que este martes vuelva a elevar la senda de crecimiento. El PIB de España aumentará un 2,3% en 2026 y un 2% en 2027, mejores perspectivas que hace seis meses.
Aquí otro reconocido economista Yo no se si pensáis antes de comentar, o tenéis órdenes precisas, pero vaya telita
El dato del PIB por si solo no nos dice NADA.
Pakistán tiene más PIB que Suiza, eso quiere decir que en Pakistán van mejores las cosas que en Suiza?
En fin....
Señores este crecimiento viene de actividades especulativas, no se genera riqueza, es que se especula mucho con vivienda, a costa de que la gente no pueda tener hijos, a costa de no dar emergencias para no molestar a los turistas y masacrar a la poblacion como en Valencia, no hacer nada con incendios para recalificar y no molestar la actividad… » ver todo el comentario