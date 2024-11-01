edición general
23 meneos
58 clics
Un comisario declaró que el soplo sobre Miguel Urbán vendiendo a voces 40 kilos de cocaína era “perfectamente creíble”

Un comisario declaró que el soplo sobre Miguel Urbán vendiendo a voces 40 kilos de cocaína era “perfectamente creíble”

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados.

| etiquetas: soplo , urban , comisario , cocaina
19 4 0 K 183 actualidad
11 comentarios
19 4 0 K 183 actualidad
Comentarios destacados:      
JackNorte #1 JackNorte
Es normal , vosotros sabeis cuanto pesan 40 kilos en una comisaria? entre los pesos que miden mal , las ratas que se comen la droga , las desapariciones que menguan la mercancia, es normal que cualquier policia este confuso al pensar que son 40 kilos de droga, es como si la droga pudiera saltar entre dimensiones, lo cual hace que las variables sean infinitas.
Hay cosas que solo se pueden tomar con humor , despues de que hayan robado la democracia a un pais entero. No solo la droga,
4 K 55
comadrejo #3 comadrejo
Como apesta la cloaca putrefacta, si no se limpia ejemplarmente seguirá apestando.
4 K 54
pitercio #2 pitercio
Este Urban se puede presentar ahora con una cabeza de villano bajo el brazo y gritando "hijosdeputa", si hubiera algún medio que le diese difusión, pero na, están con monográficos de raíles, carreteras y lo que llueve.
2 K 40
#5 Gilántropo
Puestos a hacer especulaciones arriesgadas, no sé a vosotros, pero para mí es creíble que M. Rajoy fuera Mariano Rajoy. Sí, ya sé que suena un poco rocambolesco, hasta ahora solo lo había propuesto en los círculos más íntimos. Pero pensadlo.
Creo que a esta forma de investigación selectiva, basada en la afinidad ideológica, deberían darle prioridad en la ciencia policial. Que me cuadra mazo, recursos ahí, que no, al montón o se destina a un comisario patrio a colaborar en eliminación de libretitas y demás.
1 K 21
meroespectador #9 meroespectador
#5 Creo que eres un conspiranóico que solo quiere derrochar dinero de los servicios públicos como la UCO, que tiene tal atasco de trabajo que lleva más de 230 días sin ponerse con el tema de Gónzalez Amador, pudieron sacar un ratito haciendo un gran sacrificio con el FGE para registrar su despacho buscando un email que nunca encontraron pero poco más.
1 K 21
#11 Gilántropo
#9 Tal vez para no castigar la semilla emprendedora del país. Hay familias talentosas que solo necesitan un empujón para poner en marcha su sistema comisionista generador de riqueza nacional. Hay que mimarlos o se van del país, o peor aún, nos perdemos su valiosa vida.
0 K 7
#8 concentrado
Los mismos que luego no se creen que el despacho de Montoro trabajara para pillar mordidas de grandes empresas a cambio de que éstas dicten acciones de gobierno. ¿Cómo se pueden creer eso si nunca se ha dado en ningún país del mundo que una empresa manipule gobiernos?
0 K 20
JuanCarVen #4 JuanCarVen
Tiene razón en eso de que la droga lo contamina todo, pero igual es mejor centrarse el los hechos FCSE que persiguen a los narcos son los que mas suelen estar en nómina, cierto líder de la oposición.

Es decir que todo le parece razonable y ponerse a enlazar falacias una tras otra.
0 K 11
#6 JanSolo
Seria mucho mas creíble si lo dijera él, que es policía.
0 K 11
#10 trasparente
Y no imputan al madero este. Claro, ese juez está más preocupado por salir en el Hola.
0 K 7
#7 RecórtateTú
Osea, que quien investigó esta chapuza de denuncia es un experto. Pero un experto en qué? No lo será en fabricar pruebas falsas? Y lo de negarse a imputarle, a sabiendas que mintió descaradamente, es para dejar de confiar en la justicia sesgada de este país
0 K 6

menéame