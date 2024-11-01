Un comisario declaró que el soplo sobre Miguel Urbán vendiendo a voces 40 kilos de cocaína era “perfectamente creíble”

El montaje policial para atribuir a Miguel Urbán la venta de 40 kilos de cocaína con los que financiar a Podemos tiene ya dos episodios rocambolescos. El primero, el propio relato del confidente que utilizó la Policía en 2016 para investigar al fundador del partido, con la intención de llegar a una supuesta financiación irregular del mismo. El segundo tiene lugar a día de hoy, con las explicaciones que dan en la Audiencia Nacional los policías implicados.
Hay cosas que solo se pueden tomar con humor , despues de que hayan robado la democracia a un pais entero. No solo la droga,
Creo que a esta forma de investigación selectiva, basada en la afinidad ideológica, deberían darle prioridad en la ciencia policial. Que me cuadra mazo, recursos ahí, que no, al montón o se destina a un comisario patrio a colaborar en eliminación de libretitas y demás.
Es decir que todo le parece razonable y ponerse a enlazar falacias una tras otra.