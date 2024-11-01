edición general
De comercio de barrio a punto de recogida de paquetes: "Entra gente que no sabía ni lo qué era una mercería"

Los puntos de recogida ofrecen oxígeno a los comercios de barrio: atraen nuevos clientes y frenan cierres, pero añaden trabajo extra y desgaste a negocios ya en declive.

g3_g3
Harán lo que quieran en su negocio, no les hace falta que mindundis random les digan lo que han de hacer.
EISev
pero es que les pagan por almacenar y entregar los paquetes. Y no son solo mercerías, la última Raspberry Pi que compré la recogí en un estanco, que no entraba en uno desde que había que comprar el bonobús en cartoncitos...

Igual no lees lo que envías
Antipalancas21
Yo hasta en tienda de chuches he visto para recoger paquetes.
YSiguesLeyendo
si quieren un almacén para no tener que llevar los paquetes hasta los domicilios, pues que se alquilen un local y lo usen como almacén y lo paguen. COMERCIANTES QUE PAGAN EL ALQUILER DEL LOCAL DE 'SU COMERCIO', APLAUDIENDO POR SERVIR DE 'ALMACÉN GRATIS' A MULTINACIONALES DE MIERDA QUE EXPLOTAN A REPARTIDORES!
ChatGPT
Publireportaje , "tu comercio languidece?, haz nuestro trabajo pagando tú los costes, a ver si entra alguien!"
Antipalancas21
Lo que no se es cuanto les pagaran,, una vez uno que le lleve un paquete para devolver me dijo que le daban 15 céntimos por recogerlo, no se si seria verdad.
EISev
Google dice Amazon Hub Counter (Mostrador): Entre 0,35 € y 0,40 € por paquete entregado, aunque esto puede variar según el tamaño y peso del paquete, y acuerdos específicos
sotillo
Al perro flaco….
Kmisetas
Pues todos ganan, cojonudo.
