Un colegio hace caso a tertulianos e introduce en su sistema educativo Educación Vial, Moral, Digitalización, Civismo, Agenda 2030 y Gestión de Residuos

Seguramete ha escuchado muchas veces en medios de comunicación algunas intervenciones acerca de qué cosas habría que incorporar al sistema educativo; por ello un colegio de Málaga, y con carácter experimental, ha hecho caso a esos tertulianos.

skaworld #1 skaworld
Pero me cago en la leche... que es todo este wokismo?
Los chavales lo que necesitan es volver a una enseñanza basada en criterios realistas que formen a los futuros ciudadanos, como se hacia antaño con troncales tan formativas como la Formación del espíritu nacional
4
Thornton #4 Thornton
#1 Y clases prácticas de caza y visitas escolares a festejos taurinos.
2
skaworld #6 skaworld
#4 Eso es de capitulo 1 del libro de texto:

Ser Español y el maltrato animal ¿Por que los animalistas odian todo lo q es bueno?

Pero abarca mas

Dialectos minoritarios: Cuando los paletos quieren romper España
El patrón: la quintaesencia del Español y un ciudadano a admirar
Historia: Isabel y Fernando no eran ni los reyes moros ni los reyes rojos, eran católicos y la importancia de mantener el legado.
Género y Sexo, descubre las diferencias entre la cocina y el bar.
Todos somos Españoles, pero el Rey lo es mas.
Ideologias, el cancer del mundo moderno ¿Por que el mal español se deja seducir?
Diferencias entre oligarcas, magnates y empresarios visionarios
2
Thornton #7 Thornton
#6 Joder, es que tu te has empollado todo el plan de estudios
1
ummon #9 ummon
#1 Y castigos corporales, que no se olviden de los castigos corporales, y de catecismo obligatorio, y muy importante segregación de sexos, es importantísimo que las chicas vean a los chicos como bichos raros y viceversa.
Ah, si y cantar en el patio del colegio por las mañanas bajo la atenta mirada del "asesor espiritual".
0
skaworld #11 skaworld *
#9 Un detalle autobiográfico curioso y estrictamente veridico:

El cura encargado de la asignatura en mi colegio (a mi me dio religion cuando me tocó pero venia de ahi), años despues salió en "Esta noche cruzamos el misisipi" afirmando que habia una base secreta de OVNIS en las Cies. Tambien explicaba en clase como hacia exorcismos y los peligros de contactar con el mas allá mediante la magia negra. Todo ello aderezado con que era bastante sobón con las chavalas.

Todo un portento de virtudes
1
ummon #13 ummon
#11 Bueno, pues no era tan "rarito", curas sobones es más frecuente de lo que parece, y teniendo en cuenta que hay que estar un poco trastornado para ser cura pues lo de los OVNIS y demás... al final de cuentas. Creer el antiguas leyendas mesopotámicas o creer en leyendas urbanas actuales tampoco es que estén tan distantes dentro de la manera de pensar.
1
skaworld #15 skaworld
#13 Recuerdo con especial jubilo una clase donde se paso toda la hora explicando los aciertos y errores de la pelicula "Ghost" a la hora de retratar los fantasmas.

Lo bonito era jugar a perder tiempo en clase, tu ibas, y lo veias entrar con su temario y tal y le decias "ya padre pero... y eso del chupacabras como va?" y ya lo tenias enfrascado en una locura, en cuanto se centraba un poco otro le preguntaba "y los habitantes del centro de la tierrra?" y asi toda la…   » ver todo el comentario
1
rar #14 rar
#1 Viva España, coño!!!!
0
#2 Tensk
Pues anda que no hace años que digo que en el cole se debería dar educación vial, que todos somos pestones como mínimo.
1
Thornton #5 Thornton *
#2 Y educación afectivo sexual y prevención de violencia de género, auque estas, que realmente son importantes, raramente las recomendará un tertuliano.
1
#17 Tensk
#5 Te voy a corregir.

Si impartes correctamente la primera, la segunda es innecesaria. Y si estás dando la segunda, entonces estás impartiendo doctrina sesgada como si en este mundo sólo los hombres agredisesen a las mujeres y el caso contrario, sea físico o psíquico, nunca pudiera darse o, peor aún, que "se puede dar pero es que son menos", haciendo que haya víctimas de primera y segunda según sexo y orientación sexual.
0
ctrlaltsupr1 #8 ctrlaltsupr1
#2 Educación vial la dan los padres cuando ante un semáforo en rojo agarran la mano de su retoño y le gritan ¡Corre!
A partir de ahí, el peque ya va sospechando que la realidad tiene poco que ver con lo que le enseñan en el cole.
1
#16 Tensk
#8 Mi padre no me enseñó así.
0
ummon #10 ummon
#2 Y fundamentos básicos de economía practica. Como interpretar una nomina, entender el impuesto de la renta, entender mínimamente un contrato de alquiler, de prestación de servicios y de contratación de tarjeta de crédito, cuentas bancarias, etc.
0
#12 MPR
#10 Desde el cole hasta que vean una nómina, un contrato de alquiler o una tarjeta de crédito, con 30-40 años (si es que las ven, especialmente lo del alquiler), se han olvidado de todo.

Salvo que sean niños de papá, y entonces todas esas cosas sí las podrán ver mucho antes pero se las llevará algún gestor, luego tampoco.

:-D
0
UnoYDos #3 UnoYDos *
Me faltan las clases de economía familiar. No sé si los demás piensan lo mismo. Vamos que me parece bien, pero creo que se puede mejorar.
1

