Un colegio hace caso a tertulianos e introduce en su sistema educativo Educación Vial, Moral, Digitalización, Civismo, Agenda 2030 y Gestión de Residuos

Seguramete ha escuchado muchas veces en medios de comunicación algunas intervenciones acerca de qué cosas habría que incorporar al sistema educativo; por ello un colegio de Málaga, y con carácter experimental, ha hecho caso a esos tertulianos.
| etiquetas: educación , moral , digitalización , civismo , agenda 2030 , residuos
Los chavales lo que necesitan es volver a una enseñanza basada en criterios realistas que formen a los futuros ciudadanos, como se hacia antaño con troncales tan formativas como la Formación del espíritu nacional
Ser Español y el maltrato animal ¿Por que los animalistas odian todo lo q es bueno?
Pero abarca mas
Dialectos minoritarios: Cuando los paletos quieren romper España
El patrón: la quintaesencia del Español y un ciudadano a admirar
Historia: Isabel y Fernando no eran ni los reyes moros ni los reyes rojos, eran católicos y la importancia de mantener el legado.
Género y Sexo, descubre las diferencias entre la cocina y el bar.
Todos somos Españoles, pero el Rey lo es mas.
Ideologias, el cancer del mundo moderno ¿Por que el mal español se deja seducir?
Diferencias entre oligarcas, magnates y empresarios visionarios
Ah, si y cantar en el patio del colegio por las mañanas bajo la atenta mirada del "asesor espiritual".
El cura encargado de la asignatura en mi colegio (a mi me dio religion cuando me tocó pero venia de ahi), años despues salió en "Esta noche cruzamos el misisipi" afirmando que habia una base secreta de OVNIS en las Cies. Tambien explicaba en clase como hacia exorcismos y los peligros de contactar con el mas allá mediante la magia negra. Todo ello aderezado con que era bastante sobón con las chavalas.
Todo un portento de virtudes
Lo bonito era jugar a perder tiempo en clase, tu ibas, y lo veias entrar con su temario y tal y le decias "ya padre pero... y eso del chupacabras como va?" y ya lo tenias enfrascado en una locura, en cuanto se centraba un poco otro le preguntaba "y los habitantes del centro de la tierrra?" y asi toda la… » ver todo el comentario
Si impartes correctamente la primera, la segunda es innecesaria. Y si estás dando la segunda, entonces estás impartiendo doctrina sesgada como si en este mundo sólo los hombres agredisesen a las mujeres y el caso contrario, sea físico o psíquico, nunca pudiera darse o, peor aún, que "se puede dar pero es que son menos", haciendo que haya víctimas de primera y segunda según sexo y orientación sexual.
A partir de ahí, el peque ya va sospechando que la realidad tiene poco que ver con lo que le enseñan en el cole.
Salvo que sean niños de papá, y entonces todas esas cosas sí las podrán ver mucho antes pero se las llevará algún gestor, luego tampoco.