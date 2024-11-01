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Los coches con etiqueta B, heridos de gravedad en Barcelona: se confirma que no van a poder circular a partir de 2028
La Ciudad Condal cambia las reglas y aprueba una nueva norma que fulmina a los vehículos más contaminantes en su Zona de Bajas Emisiones.
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#1
manuelpepito
¡Por una ciudad sin pobres!
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#2
poxemita
Obsolescencia programada. ¿Cuanto debe durar un coche teniendo en cuenta el coste ambiental de su fabricación?
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#5
neo1999
*
#2
El coste ambiental de un coche eléctrico se compensa con creces con respecto al termico porque no emite gases, ni requiere de aceites ni combustibles procedentes de petroleo refinado que ha su vez debe ser transportado en barco, oleoductos, etc.
Por no mencionar los problemas respiratorios que evita en las ciudades.
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#3
Aguarrás
Ojalá le abran el ojete al ayuntamiento. Lo malo es que paga con el dinero de todos, no con el del politicastro que tomó la medida.
Nunca son responsables de nada.
Pd: Carapolla jódete, alfeñique deleznable.
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#4
Juantxi
Tendrán que ir a Francia, donde posiblemente acaben con las ZBE tras el acuerdo de la Asamblea Nacional, y a esperas de lo que apruebe el órgano constitucional.
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Por no mencionar los problemas respiratorios que evita en las ciudades.
Nunca son responsables de nada.
Pd: Carapolla jódete, alfeñique deleznable.