Los coches eléctricos superan en ventas a los gasolina en un sorpasso que parecía imposible hace poco

Diciembre de 2025 ha marcado un antes y un después en el mercado del automóvil europeo. Por primera vez, los coches eléctricos han superado en ventas a los de gasolina, confirmando que el cambio tecnológico ya es una realidad, aunque todavía esté lejos de reflejarse en la calle.
| etiquetas: coche electrico , europa
Realmente "el truco" es separar las ventas de vehículos con motor de combustión en cuatro categorías, diesel, gasolina, híbridos (mayoría gasolina aunque algunos diesel hay) y enchufables