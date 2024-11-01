edición general
9 meneos
38 clics
Los coches eléctricos superan en ventas a los gasolina en un sorpasso que parecía imposible hace poco

Los coches eléctricos superan en ventas a los gasolina en un sorpasso que parecía imposible hace poco

Diciembre de 2025 ha marcado un antes y un después en el mercado del automóvil europeo. Por primera vez, los coches eléctricos han superado en ventas a los de gasolina, confirmando que el cambio tecnológico ya es una realidad, aunque todavía esté lejos de reflejarse en la calle.

| etiquetas: coche electrico , europa
7 2 0 K 99 actualidad
8 comentarios
7 2 0 K 99 actualidad
sotillo #1 sotillo
Ya llegará, es el futuro presente
1 K 19
Gry #7 Gry
Después de todos los esfuerzos que está haciendo la industria del automóvil europea para mantener los motores de combustión así se lo agradecen...
0 K 18
neuron #8 neuron *
#7 creo que esto lo han hecho para que los carcas sigan podiendo comprar...serán los raritos
0 K 10
#2 guillersk
Eléctricos o híbridos?
0 K 11
#3 Grahml
#2 Eléctricos  media
0 K 20
obmultimedia #4 obmultimedia
Me imagino que la mayoria seran de Renting.
0 K 11
#6 EISev
#4 al revés, en renting hay menor proporción de eléctricos

Realmente "el truco" es separar las ventas de vehículos con motor de combustión en cuatro categorías, diesel, gasolina, híbridos (mayoría gasolina aunque algunos diesel hay) y enchufables
0 K 14
#5 Nastar
Yo llevo ya casi 2 años con el mg4 electrico y encantado, el mejor c9che que he tenido
0 K 6

menéame