Javier Jové, diputado de VOX, critica la gestión 'errática y sin planificación' del Gobierno del Principado, que afectó a la afluencia turística en el puente festivo. El diputado ha lamentado que un fin de semana clave como el puente de Carnaval terminara siendo "un auténtico desastre", hasta el punto de que la estación no pudo abrir este sábado hasta la una y media del mediodía, ya que las máquinas quitanieves no pudieron acceder a primera hora debido a los coches atrapados en la carretera.
| etiquetas: san isidro , vox , extrema derecha , caos , nieve , atrapados , avisos , clima
Luego no queremos tantas normas, pero tal..
Si hay previsión de nevadas no se puede dar por hecho que estará el puerto limpio..
Con una de las dos soluciones , no te quedas colgado en ninguna carretera española.
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Pues aquí, más aburrido que un piojo. ¿Qué se cuece por ahí afuera?
—Pues un montón de incendios por todos lados, auspiciado por el calor infernal que hace y la sequedad del ambiente...
—Y los putos PPerros fachas genocidas que no toman medidas ningunas para mantener el campo limpio. ¡Nos quieren muertos, los muy nazis!
Invierno 2026
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Pues aquí, más aburrido que un piojo. ¿Qué se cuece por ahí afuera?
—Pues hay un… » ver todo el comentario
No te jode, estos son los que se cargaron todo lo de los dispositivos antiincendios y luego se quemó media región.
Son gentuza para todo. Cuando les toca a ellos no lo hacen, pero critican a quien está trabajando.