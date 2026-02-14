edición general
Coches atrapados en el puerto de San Isidro por "Oriana": denuncian caos por la falta de control de carreteras

Javier Jové, diputado de VOX, critica la gestión 'errática y sin planificación' del Gobierno del Principado, que afectó a la afluencia turística en el puente festivo. El diputado ha lamentado que un fin de semana clave como el puente de Carnaval terminara siendo "un auténtico desastre", hasta el punto de que la estación no pudo abrir este sábado hasta la una y media del mediodía, ya que las máquinas quitanieves no pudieron acceder a primera hora debido a los coches atrapados en la carretera.

| etiquetas: san isidro , vox , extrema derecha , caos , nieve , atrapados , avisos , clima
13 comentarios
#1 MenéameParaLosFascistas
El perro suelta nieve artificial desde aviones.
#5 javic
En Francia es obligatorio llevar las cadenas en el maletero , por lo menos en invierno y en montaña.
Luego no queremos tantas normas, pero tal..
Si hay previsión de nevadas no se puede dar por hecho que estará el puerto limpio..
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
Queremos ir a misa y a esquiar pero el perro nos tira nieve en las carreteras. Aún si fuera farlopa...
ochoceros #9 ochoceros
#2 Pues siendo del grupo de "vivan las caenas" no iban muy bien preparados :troll:
pepel #4 pepel
San Isidro, dimisión.
Don_Pixote #10 Don_Pixote
No señores, se llama ser un paleto e ir sin ruedas de invierno o sin cadenas

Con una de las dos soluciones , no te quedas colgado en ninguna carretera española.
Priorat #3 Priorat
Si no dicen nada, hay descontrol. Y si dicen y no pasa nada, el que no pase nada "demuestra" que se han pasado.
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Verano 2025
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Pues aquí, más aburrido que un piojo. ¿Qué se cuece por ahí afuera?
—Pues un montón de incendios por todos lados, auspiciado por el calor infernal que hace y la sequedad del ambiente...
—Y los putos PPerros fachas genocidas que no toman medidas ningunas para mantener el campo limpio. ¡Nos quieren muertos, los muy nazis!

Invierno 2026
—Quillo Gonzalo, ¿qué te cuentas?
—Pues aquí, más aburrido que un piojo. ¿Qué se cuece por ahí afuera?
—Pues hay un…   » ver todo el comentario
Urasandi #7 Urasandi
Y su preocupación son los domingueros, carnavaleros y esquiadores...
plutanasio #8 plutanasio
Hace mucho que no paso por San Isidro pero recuerdo que la carretera estaba hecha un cristo. No se si la habrán reasfaltado, pero si no lo han hecho tiene que ser un tormento de puerto.
#13 luckyy
No se puede ser mas subnormal que uno de vox y si es figaredo, ni te cuento
#11 colemur
diputado de VOX, critica la gestión 'errática y sin planificación
No te jode, estos son los que se cargaron todo lo de los dispositivos antiincendios y luego se quemó media región.
Son gentuza para todo. Cuando les toca a ellos no lo hacen, pero critican a quien está trabajando.
