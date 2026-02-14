Coches atrapados en el puerto de San Isidro por "Oriana": denuncian caos por la falta de control de carreteras

Javier Jové, diputado de VOX, critica la gestión 'errática y sin planificación' del Gobierno del Principado, que afectó a la afluencia turística en el puente festivo. El diputado ha lamentado que un fin de semana clave como el puente de Carnaval terminara siendo "un auténtico desastre", hasta el punto de que la estación no pudo abrir este sábado hasta la una y media del mediodía, ya que las máquinas quitanieves no pudieron acceder a primera hora debido a los coches atrapados en la carretera.