El coche de Xiaomi hace historia: el renovado SU7 bate un gran récord de autonomía y velocidad en coches eléctricos

Lei Jun, CEO de Xiaomi, ha anunciado orgulloso que el nuevo Xiaomi SU7 ha batido el récord de conducción durante 24 horas, en las cuales ha conseguido alcanzar los 4264 km. Se trata de otro gran logro de lo que empezó como un proyecto personal de Lei Jun, inspirado por Apple cuando parecía que la compañía de la manzana iba a meterse en el sector del automóvil. Pero Xiaomi no solo ha conseguido lo que Apple no pudo, sino que lo ha hecho a lo grande, venciendo a fabricantes ya establecidos en áreas en las que tiene mucha menos experiencia.