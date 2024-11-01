El coche más vendido en España es el Dacia Sandero. Es un dato completamente irrelevante para entender a España

"Francia tiene un salario medio de 44.968 euros, mientras que en nuestro país nos movemos en 31.698 euros, según datos recogidos por Expansión. Pese a ello, el coche más vendido en Francia en 2024 fue el Renault Clio... seguido por el Peugeot 208 y el Dacia Sandero. La fotografía no es muy diferente a la de nuestro país."