edición general
2 meneos
69 clics

El coche más vendido en España es el Dacia Sandero. Es un dato completamente irrelevante para entender a España

"Francia tiene un salario medio de 44.968 euros, mientras que en nuestro país nos movemos en 31.698 euros, según datos recogidos por Expansión. Pese a ello, el coche más vendido en Francia en 2024 fue el Renault Clio... seguido por el Peugeot 208 y el Dacia Sandero. La fotografía no es muy diferente a la de nuestro país."

| etiquetas: dacia , españa , coche mas vendido
1 1 0 K 16 actualidad
12 comentarios
1 1 0 K 16 actualidad
Comentarios destacados:      
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ya se ha dicho cientos de veces. Nunca os metáis con alguien que lleva un Dacia Sandero, no tiene absolutamente nada que perder.
6 K 77
#5 Selection
¿Somos pobres?

Sí.

Cuanto antes nos demos cuenta de la realidad, antes podremos cambiarla.
4 K 53
#3 vGeeSiz
Vamos como motos, la locomotora de Europa, que nos lo ha dicho Sánchez muy sonriente
3 K 38
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
Es un dato absolutamente relevante para entender la situación económica de España, que viene siendo, básicamente, un drama para la mayoría.
3 K 33
ostiayajoder #11 ostiayajoder
#6 Si, esa me la se:

Un amigo mio se pasa el dia diciendo q cobra el doble q hace 5 años y q le llega para menos el sueldo....

1 año lleva pagando 2000 pavos al mes de la entrada de su primer piso (para vivir, claro)...
0 K 8
Macnulti_reencarnado #12 Macnulti_reencarnado
#11 que disfrute lo votado.
0 K 7
#2 Forestalx
El Dacia Sandero es un COCHAZO. Hacer un coche que cueste 50 000€ y sea la leche es fácil. Hacer un coche que cumpla , sin grandes exhibiciones de la técnica pero fiable, duradero , confortable, honesto por el precio de un Sandero eso sí que tiene mérito. En calidad precio, un coche excelente. Y por eso se vende. La mayoría de la gente no necesitamos más ni queremos complicarnos la vida.
2 K 32
g3_g3 #7 g3_g3
#2 Cochazo? xD :palm: ;)
0 K 10
cenutrios_unidos #9 cenutrios_unidos
#2 Hombre, cochazo...tampoco. ¿Lo de honesto es que no te miente? :-)

A ver, es un coche sin pretensiones y con las calidades muy justas. ¿Que para tu uso te sobra? Pues felicidades. Pero no es un cochazo.
1 K 25
ChatGPT #4 ChatGPT
Para esta estadística sí vale el salario medio?

O mejor mediano?


España tiene una mediana salarial que crece pero aún es relativamente baja (~23.000 €/año) comparada con países de Europa Occidental. ￼
 • Francia, por sus estadísticas de media, se encuentra en un nivel más alto (~45.000 €/año media para 2024) según datos.
2 K 32
ostiayajoder #10 ostiayajoder *
#4 por que pones la mediana de españa y la media de francia?

Te parecen datos comparables?

El salario medio te vale a ti para compararlo con la mediana de otro pais?

LoL
0 K 8
juvenal #8 juvenal
Ya le respondí Hidalgo hace unas semanas que ese estudio sobre los precios de los coches vendidos me parecía erróneo, que era mucho más preciso hacerlo a través de los datos de Hacienda sobre el impuesto de matriculación y si nos vamos a los datos de 2024 (este año habrá subido algo pero no creo que a las cifras que pone) el precio medio de los coches nuevos vendidos en España fue de 23.741 euros, muy alejado de los que el indica fleetpeople.es/el-estado-percibio-780-millones-por-el-impuesto-de-matr
0 K 20

menéame