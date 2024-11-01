El coche más vendido en España es el Dacia Sandero. Es un dato completamente irrelevante para entender a España

"Francia tiene un salario medio de 44.968 euros, mientras que en nuestro país nos movemos en 31.698 euros, según datos recogidos por Expansión. Pese a ello, el coche más vendido en Francia en 2024 fue el Renault Clio... seguido por el Peugeot 208 y el Dacia Sandero. La fotografía no es muy diferente a la de nuestro país."
Sí.
Cuanto antes nos demos cuenta de la realidad, antes podremos cambiarla.
Un amigo mio se pasa el dia diciendo q cobra el doble q hace 5 años y q le llega para menos el sueldo....
1 año lleva pagando 2000 pavos al mes de la entrada de su primer piso (para vivir, claro)...
A ver, es un coche sin pretensiones y con las calidades muy justas. ¿Que para tu uso te sobra? Pues felicidades. Pero no es un cochazo.
O mejor mediano?
España tiene una mediana salarial que crece pero aún es relativamente baja (~23.000 €/año) comparada con países de Europa Occidental. ￼
• Francia, por sus estadísticas de media, se encuentra en un nivel más alto (~45.000 €/año media para 2024) según datos.
Te parecen datos comparables?
El salario medio te vale a ti para compararlo con la mediana de otro pais?
LoL