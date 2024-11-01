edición general
10 meneos
12 clics
Cocaína y plátanos: cómo los traficantes de los Balcanes utilizaron los envíos de frutas de la empresa familiar del presidente ecuatoriano para contrabandear drogas

Cocaína y plátanos: cómo los traficantes de los Balcanes utilizaron los envíos de frutas de la empresa familiar del presidente ecuatoriano para contrabandear drogas

Una charla cifrada entre presuntos narcotraficantes balcánicos en febrero de 2021 los revela alardeando de tener derechos exclusivos para contrabandear cocaína junto con plátanos en contenedores exportados por la empresa familiar del presidente ecuatoriano. Un documento confidencial de la fiscalía croata muestra a dos personas, utilizando la plataforma de mensajería cifrada Sky ECC e identificadas sólo por números PIN anónimos, alardeando de que “nadie más que ellos” tenía permitido cargar cocaína en contenedores enviados por Noboa Trading Co

| etiquetas: cocaína , bananas , noboa trading co , petronoboa , presidente ecuador
8 2 0 K 87 actualidad
6 comentarios
8 2 0 K 87 actualidad
Deviance #4 Deviance *
"ME GUSTA LA FRUTA" .... :roll: xD :-D :troll:
1 K 25
Kasterot #5 Kasterot
#4 ahora que lo dices. Ayuso fue a apoyar a Daniel noboa en campaña
1 K 25
Deviance #6 Deviance
#5 Por ahí iban los tiros ..... :shit:
0 K 13
comadrejo #2 comadrejo *
Los carteles de los "santos" derechosos están en una etapa expansiva.

Nobita debe tener a trumpi en el negocio por eso va a calzón quitado en la reconversión de Ecuador a narcoestado. Con el atencedente del indulto al narco expresidente de Honduras juan orlando hernandez se ve seguro en el negocio.
1 K 23
Kasterot #1 Kasterot
"Noboa Trading es parte de Noboa Corporation, un extenso imperio empresarial que produce plátanos bajo la marca Bonita y está dirigido por la familia del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Noboa Trading Co. no respondió a las preguntas de los periodistas y la oficina del presidente Noboa se negó a hacer comentarios.."
0 K 12
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues *
Ah, los famosos derechos de explotación concedidos por el narcoestado gringo. Los cuales otorgan el derecho a operar libremente, y hasta se puede obtener un indulto.
0 K 11

menéame