La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural

La CNMC ha multado con un millón de euros a la empresa Enet Energy S. A. por intentar manipular el mercado organizado de gas (MIBGAS). La compañía insertó ofertas de venta, a un precio muy bajo y volúmenes altos y segundos después incluía nuevas ofertas de venta a precios superiores modificando en cuestión de segundos la señal de precio que había trasladado al mercado en el momento temporal de referencia. Con esta operativa de precios bajos y volúmenes significativamente altos Enet Energy habría tratado de influir sobre los precios de mercado.