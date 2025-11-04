La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural

La CNMC ha multado con un millón de euros a la empresa Enet Energy S. A. por intentar manipular el mercado organizado de gas (MIBGAS). La compañía insertó ofertas de venta, a un precio muy bajo y volúmenes altos y segundos después incluía nuevas ofertas de venta a precios superiores modificando en cuestión de segundos la señal de precio que había trasladado al mercado en el momento temporal de referencia. Con esta operativa de precios bajos y volúmenes significativamente altos Enet Energy habría tratado de influir sobre los precios de mercado.
Al Fiscal General del Estado, por cometer supuestamente una filtración, le pueden caer cinco años de trullo y lo más alucinante, le pusieron inicialmente una fianza de 150.000 €, y a esta mafia corrupta del gas le quieren poner una multa de un millón de euros.
Lo justo hubiera sido hacer una auditoría del montante sisado y añadirle un 50%, en forma de multa. Y ya me malicio que eso serían unas cuantas decenas de millones de pavos.
Desde luego la CNMC se podría multar a si misma por omisión del deber continuado.
