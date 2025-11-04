edición general
La CNMC multa a Enet Energy con un millón de euros por intentar manipular el mercado de gas natural

La CNMC ha multado con un millón de euros a la empresa Enet Energy S. A. por intentar manipular el mercado organizado de gas (MIBGAS). La compañía insertó ofertas de venta, a un precio muy bajo y volúmenes altos y segundos después incluía nuevas ofertas de venta a precios superiores modificando en cuestión de segundos la señal de precio que había trasladado al mercado en el momento temporal de referencia. Con esta operativa de precios bajos y volúmenes significativamente altos Enet Energy habría tratado de influir sobre los precios de mercado.

XtrMnIO #1 XtrMnIO
Tranquilos, que ya vendrá algún juecezuelo a quitarle la multa.
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#1 Que poca confianza en nuestra justicia. Ni que fuese un narco que sale libre por un defecto de forma...
cocolisto #3 cocolisto
Seguramente 100 millones y amenaza de retirarle los permisos de distribución podría significar algo .¿1 millón?.Encima se ríen de nosotros.
Desideratum #6 Desideratum *
#3 Es que te tienes que reír hasta que te den contracturas lumbares.

Al Fiscal General del Estado, por cometer supuestamente una filtración, le pueden caer cinco años de trullo y lo más alucinante, le pusieron inicialmente una fianza de 150.000 €, y a esta mafia corrupta del gas le quieren poner una multa de un millón de euros.

Lo justo hubiera sido hacer una auditoría del montante sisado y añadirle un 50%, en forma de multa. Y ya me malicio que eso serían unas cuantas decenas de millones de pavos.
sleep_timer #2 sleep_timer
Han buscado tras los cojines del sofa y la han pagado.
beltzak #5 beltzak
Con una facturación de 5000 millones anuales le meten una multa de 1 millón pronto pago 600.000€ Menos de lo que se gasta en IT al año.

Desde luego la CNMC se podría multar a si misma por omisión del deber continuado.

www.dnb.com/business-directory/company-profiles.enet_energy_sa.58e4b23
