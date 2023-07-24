edición general
El CIS de Tezanos da ganador al PSOE con 9 puntos sobre el PP pese a los recientes casos de corrupción y acoso sexual en el partido

Según la encuesta, con 4.017 entrevistas realizadas, los socialistas obtienen una estimación de voto del 31,4%, perdiendo 1,2 puntos.

17 comentarios
Comentarios destacados:      
#2 Quaid *
No sé a que esperan para convocar elecciones si las van a ganar...
4 K 62
DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
#2 depende de los pactos también.
0 K 8
Deviance #16 Deviance
#2 Convocar unas elecciones para estar (si las ganasen) en un gobierno en el que ya están? ...... jajjaja, no se, compañero, como que parecería algo bastante estrambótico, no crees?.
0 K 16
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y dos huevos duros.
2 K 46
Deviance #13 Deviance
#1 Como para fiarse uno de los vaticinios estos de chamanes proféticos y encuestas de chichinabo. Sin ir más lejos, el otro día leí un titular de elinmundo que ya daba 200 escaños a pp+vox, anda que se vayan a esparragar.
0 K 16
Naranjin #5 Naranjin
Feijoo no va a comerse un mojón jamás en ningunas generales, que pongan a la psicótica madrileña cuanto antes que quiero ver como revienta todo.

El PSOE gana por, entre otras cosas, lo inútiles que son en la oposición...pero es que claro desde que no les mata la ETA no tienen proyecto
3 K 30
#8 kasianowsky
Coño, que votéis al PP que ellos están limpios de esas cosas de corrupción y acoso sexual :troll:
2 K 25
Pablosky #3 Pablosky
¿Ahora vuelve a ser el “CIS de Tezanos”?

Pues ya sabemos el resultado de la encuesta sin mirarlo, solo por el titular.
2 K 24
#4 Quaid
#3 de quién depende el CIS? Pues ya está
9 K 88
#9 alkalin
#4 En las elecciones pasadas el CIS de Tezanos fue el que más de acercó con diferencia.

¿de esto ya no nos acordamos?
2 K 27
Cehona #14 Cehona
#4 #9
"Las encuestas electorales vuelven a fallar el 23-J y la que más se acerca es el criticado CIS de Tezanos".
www.lavanguardia.com/politica/elecciones/20230724/9129717/encuestas-el
1 K 20
vicus. #15 vicus.
Si me dan a elegir, pues el PSOE, porque entre manoseos de boabosos asquerosos y la mataviejos y Mazón asesino de Valencia, pues me quedo con el PSOE, que dentro de lo malo es lo menos malo, en comparación con los dos, ahora bien, ahí otros partidos con menos escándalos y más decentes, pero la borregada es la que es
0 K 15
#6 omega7767
Feijoo debe tomar tranquilizantes sin parar desde su marcha de Galicia
0 K 11
Magog #10 Magog
No se, no lo veo
Pero las encuestas son lo que son, depende a quien preguntes
0 K 10
#17 Pájaroloco
Curioso que aparezcan encuestas justo cuando estalla un tema de corrupción en el PSOE. Entiendo que es para que sus sufridos votantes piensen que realmente lo de la corrupción es secundario, que lo importante es que Sánchez siga infinitum.
0 K 7
d5tas #12 d5tas
Obviamente esta cocinado pero todas las encuestas electorales lo están. Lo interesante es ver las tendencias. En esta se ve que PSOE y VOX bajan un poco, PP y Podemos se quedan como están y Sumar sube un poco.
0 K 6

