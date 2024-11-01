El CIS de Tezanos acierta en Extremadura los resultados de PP, Vox y Podemos, pero sobrevalora al PSOE

El CIS estimaba que Miguel Ángel Gallardo obtendría entre 19 y 22 escaños, y los socialistas ni siquiera han llegado a la parte baja de la horquilla, ya que se han quedado con unos históricos, por malos, 18 escaños, su mínimo histórico en un otrora feudo socialista.
| etiquetas: extremadura , elecciones
En verdad. Y sobre todo comparando con las otras predicciones, ha sido un acierto del CIS.
Mis primeros trabajos (hace muchos años) como informático fueron en análisis electorales. Es un tema difícil. No es fácil aceptar.
Hoy por hoy los mejores son el CIS por mucho que queramos decir que barren para casa. Mejor no hablar de otros que sí barren para quien les paga.
La gran abstención en las elecciones no da para mucha precisión.
De 10.
Pero ni con esas dejan de caer en el sesgo de sobrerepresentar al PSOE.