El CIS de Tezanos acierta en Extremadura los resultados de PP, Vox y Podemos, pero sobrevalora al PSOE

El CIS estimaba que Miguel Ángel Gallardo obtendría entre 19 y 22 escaños, y los socialistas ni siquiera han llegado a la parte baja de la horquilla, ya que se han quedado con unos históricos, por malos, 18 escaños, su mínimo histórico en un otrora feudo socialista.

Torrezzno
Para eso le pagan :troll:
4
jacm
Han fallado solo por 1. A ver, un poco de matemáticas.
En verdad. Y sobre todo comparando con las otras predicciones, ha sido un acierto del CIS.
Mis primeros trabajos (hace muchos años) como informático fueron en análisis electorales. Es un tema difícil. No es fácil aceptar.
Hoy por hoy los mejores son el CIS por mucho que queramos decir que barren para casa. Mejor no hablar de otros que sí barren para quien les paga.
5
MoñecoTeDrapo
No se puede acertar tres de cuatro y no acertar el cuarto. :shit:
2
Meneador_Compulsivo
Otro día más en la oficina
1
YSiguesLeyendo
la PSOE no mejora una mierda ni con la campaña constante del CIS, gracias a la cual acude dopada a las elecciones (otros partidos no pueden manipular encuestas del CIS a su favor)
2
Waves
El astroturding va a explotar, chicos, que de 19 a 18 va exactamente 1.
1
Ukchay
Haber, que hay muchas cosas por las que podemos atacar a Tezanos y al CIS, pero decir aquí que sobrevalora al PSOE cuando se ha ido 1 arriba es un poco amarillista.
0
oceanon3d
Pues ni tan mal... Un escaño en la parte baja.

La gran abstención en las elecciones no da para mucha precisión.

De 10.
0
gadish
Se llama estimación de voto, no predicción de voto.
0
anarion321
Como se acercaba elecciones el CIS empezó a dar resultados menos cantosos (es decir, más aproximados a los que el resto de encuestas dan), para luego poder decir que otros que da fantasiosos (diametralmente opuesto al resto de encuestas) en realidad no son tan absurdos.

Pero ni con esas dejan de caer en el sesgo de sobrerepresentar al PSOE.
0

