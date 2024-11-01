Cinco playas de Murcia pasarían a ser de Almería si se aplica un deslinde histórico

Todo cambia con una línea. El caso llegó al IGN hace apenas unos años y Pulpí se planteó ir a los tribunales. Almería quería ganar las playas que cree que le corresponden por historia y por errores al crear los límites. Los mapas antiguos no colocan la frontera entre Almería y Murcia en Los Cocedores, como aparece hoy, sino un kilómetro más al norte, en torno a Cala Mijo. Esa diferencia mínima sobre el papel altera por completo la distribución del litoral: si se aplicara ese deslinde histórico, hasta cinco playas murcianas pasarían a...