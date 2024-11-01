Cinco detenidos por robar más de 70 caballos, mutilar y acabar con la vida de cinco de ellos

Cinco hombres fueron detenidos por la Guardia Civil, en el marco de la operación Besteiros, por el robo de más de 70 caballos en la sierra del Barbanza. Además del robo y receptación, a los implicados se les atribuye un delito de maltrato animal con resultado de lesiones graves y muerte. El grupo actuaba de forma coordinada sustrayendo reses que posteriormente eran vendidas a miembros de una asociación ganadera. Además, para dificultar la identificación de los animales, modificaban los rasgos identificativos en las orejas de las reses...