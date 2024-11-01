Cinco curiosidades divertidas y poco conocidas de la historia de los CD, contadas por uno de los ingenieros que lo inventaron

En La historia del disco compacto (1998) Kees Schouhamer Immink, uno de los ingenieros de Philips, dejó escritas algunas perlas de sabiduría que, desde la distancia que dan muchas décadas, permiten entender por qué los discos compactos (CD) son como son. ¿Por qué tienen ese tamaño? ¿Cómo se tomaron las decisiones de diseño? ¿De dónde vino la idea? Aunque hoy nos parezca un chisme demasiado físico e incluso un poco prehistórico estos discos, desarrollados por Philips y lanzados al mercado en 1982, podían haber existido seguramente un poco antes.