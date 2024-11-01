edición general
Cinco curiosidades divertidas y poco conocidas de la historia de los CD, contadas por uno de los ingenieros que lo inventaron

En La historia del disco compacto (1998) Kees Schouhamer Immink, uno de los ingenieros de Philips, dejó escritas algunas perlas de sabiduría que, desde la distancia que dan muchas décadas, permiten entender por qué los discos compactos (CD) son como son. ¿Por qué tienen ese tamaño? ¿Cómo se tomaron las decisiones de diseño? ¿De dónde vino la idea? Aunque hoy nos parezca un chisme demasiado físico e incluso un poco prehistórico estos discos, desarrollados por Philips y lanzados al mercado en 1982, podían haber existido seguramente un poco antes.

#1 eqas
Espero ue no desaparezca nunca (ni el DVD y blue...), porque quedaríamos en manos de las empresas de streaming (pocas y casi todas de USA).
2
javibaz #2 javibaz
#1 en 15 años, los plásticos se degeneran tanto que dejan de funcionar
0
#3 eqas
#2 tengo CDs originales de hace 30 años o más, que funcionan perfectamente. Y grabados (musica o datos), funcionan todos los que no eran Princo.
1
mr_b #4 mr_b
#1 Para eso están los discos duros (o las cintas, si quires conservarlos durante mucho más tiempo).

#2 #3 No son lo mismo los discos que se compran ya grabados que los que se graban en casa. Los que vienen de fábrica duran muchísimo más. Los de casa, como habéis comentado, en 15 años empiezan a fallar.
1
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#4 Y los que se graban en casa también depende del modo y de la velocidad de grabación que usaste para grabarlos.

Tengo algunos grabados al vuelo y a velocidad máxima que duraron poco, y otros a velocidad lenta que siguen funcionando después de 20 años.
0

