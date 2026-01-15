edición general
Cinco conclusiones de la entrevista de Reuters (ingles)

Reuters se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump para una entrevista en el Des9pacho Oval el miércoles. Estas son algunas conclusiones del intercambio de 30 minutos: Se jactó de haber logrado tanto que, "pensando en ello, ni siquiera deberíamos tener elecciones".

crob #1 crob
Es un crack
Hay que admitir que nos ha sorprendido a todos que menudo subnormal sea presidente del país más poderosos de mundo, y ni el se de cuenta de o estúpido que es
powernergia #2 powernergia
Lo más práctico para evitar esas molestas elecciones de final de año es... Una guerra.
Pointman #3 Pointman
Es la personificación del efecto Dunning-Kruger.
#4 Seat127
Para que luego a alguien le pille por sorpresa lo que haga :wall:
