Reuters se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump para una entrevista en el Des9pacho Oval el miércoles. Estas son algunas conclusiones del intercambio de 30 minutos: Se jactó de haber logrado tanto que, "pensando en ello, ni siquiera deberíamos tener elecciones".
Hay que admitir que nos ha sorprendido a todos que menudo subnormal sea presidente del país más poderosos de mundo, y ni el se de cuenta de o estúpido que es