edición general
7 meneos
41 clics
Cinco años de cárcel por violar a una mujer durante un supuesto ritual para quitarle el “mal de ojo”

Cinco años de cárcel por violar a una mujer durante un supuesto ritual para quitarle el “mal de ojo”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre que violó en Jerez de la Frontera a una mujer que había acudido a él para que le echara las cartas. El acusado, que se presentaba como curandero, convenció a la víctima de que tenía un “mal de ojo” y la sometió a un supuesto ritual de limpieza que acabó en agresión sexual. Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en el verano de 2022, cuando la víctima, en un

| etiquetas: tribunal supremo , mal de ojo , violación
5 2 1 K 51 actualidad
8 comentarios
5 2 1 K 51 actualidad
#1 Tiranoc
Le quitó un mal de ojo y le dejó otro.
1 K 15
#6 Ingjen
#1 pues que quieres que te diga pero que te violen y te fumes un cigarro es cuanto menos raro. No sera que le echo un polvo y se arrepintió ?
Venga negativos a mí. Pero me cuesta creer que una mujer violada se quede sudorosa y fumando un cigarro
1 K 15
#8 Tiranoc
#6 Efectivamente, que me violen y encima que me fume después un cigarro es raro :troll:
0 K 7
Khadgar #7 Khadgar
¡De ojo, no de ojete! :ffu:
0 K 12
Lutin #2 Lutin
El chiste se hace solo.
0 K 8
Narmer #4 Narmer
Este es como el senegalés que purgaba los males metiendo un cirio analmente. Al final a una incauta le metió su cirio y se le acabó el chollo.

www.20minutos.es/noticia/400794/0/sodomiza/chaman/alcudia.amp.html
0 K 8
plutanasio #5 plutanasio
#4 Nacho Vidal también mató a uno haciendo un ritual chamánico para curarse chupando sapos.
0 K 12
Carnedegato #3 Carnedegato
funcionó?
0 K 6

menéame