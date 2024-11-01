Cinco años de cárcel por violar a una mujer durante un supuesto ritual para quitarle el “mal de ojo”

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena a cinco años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Cádiz a un hombre que violó en Jerez de la Frontera a una mujer que había acudido a él para que le echara las cartas. El acusado, que se presentaba como curandero, convenció a la víctima de que tenía un “mal de ojo” y la sometió a un supuesto ritual de limpieza que acabó en agresión sexual. Según la sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en el verano de 2022, cuando la víctima, en un