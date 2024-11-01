El cierre del mítico pub La Tertulia de Granada, síntoma de la transformación de la noche española

El próximo 30 de mayo, si no media un milagro, La Tertulia de Granada cerrará sus puertas después de 46 años de vida. Hasta entonces, este legendario local por el que han pasado notabilísimos poetas, actores, artistas plásticos y músicos celebrará cada día una despedida diferente hasta entonar el adiós definitivo. La Tertulia era frecuentada por Rafael Alberti o Mario Benedetti, toda la Generación del 50, de Paco Ibáñez, Joaquín Sabina, sin olvidar a gente como Enrique Morente o Luis García Montero.