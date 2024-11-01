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El cierre del mítico pub La Tertulia de Granada, síntoma de la transformación de la noche española

El cierre del mítico pub La Tertulia de Granada, síntoma de la transformación de la noche española

El próximo 30 de mayo, si no media un milagro, La Tertulia de Granada cerrará sus puertas después de 46 años de vida. Hasta entonces, este legendario local por el que han pasado notabilísimos poetas, actores, artistas plásticos y músicos celebrará cada día una despedida diferente hasta entonar el adiós definitivo. La Tertulia era frecuentada por Rafael Alberti o Mario Benedetti, toda la Generación del 50, de Paco Ibáñez, Joaquín Sabina, sin olvidar a gente como Enrique Morente o Luis García Montero.

| etiquetas: la tertulia , granada
4 1 0 K 37 cultura
5 comentarios
4 1 0 K 37 cultura
haprendiz #4 haprendiz *
La Tertulia es mucho más que un pub mítico, es un centro cultural con miles de actividades: conciertos, bailes de salón, torneos de ajedrez, clubes de lectura, recitales de poesía... Allí se corrieron buenas juergas Sabina, Alberti, Morente, García Montero, es memoria viva de la ciudad.

Pasa como con las librerías de toda la vida, que están echando el cierre. Está claro que nuestra forma de vivir y consumir ha cambiado; entre todos estamos colaborando a la clausura de estos espacios tan especiales e insustituibles.

Una pena.
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#1 Pitchford
¿Pero no estaba cambiando el ocio hacia el tardeo y la conversación?
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ElBeaver #2 ElBeaver
un sitio de borrachos que cierra , ninguna pena
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powernergia #3 powernergia *
Aburrío.

Edit: Esto era para otro ignorante del ignore, el tal ElBeaver en #2.

Negativo por perdida de tiempo.
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Bowsers #5 Bowsers
No te has sabido reinventar y pasa lo que pasa.
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menéame