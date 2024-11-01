·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5908
clics
Los 25 peores meneos de 2025: retrospectiva a un año de "información" en Menéame
4326
clics
Telecinco toca fondo: registra un 0% de audiencia en uno de sus formatos clásicos
4287
clics
Otro "mayorín" en El Angliru: se salta el cierre, acaba en la cuneta por el hielo, llama al 112 y tiene que ir el alcalde a echar sal
3930
clics
¡Que te jod***! El co-creador del lenguaje Go está furioso, con razón, por este correo electrónico de agradecimiento. (EN)
4056
clics
Ni mérito, ni solidaridad, ni futuro: os dieron un master y se quedaron con los pisos
más votadas
429
Tres detenidos por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid
332
El Gran desvio: 500 millones de euros para Quirón y Ribera Salud
374
A Dios rogando y a las familias lastimando
246
Andrew Wakefield, el médico que creó el mito de las vacunas y el autismo
193
Nace la Asociación Metalera Soriana
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
38
clics
Cierra la barbería más antigua de Madrid por el precio del alquiler
Un negocio castizo y ligado a Madrid desde hace 125 años, que se ve obligado a cerrar al igual que otros muchos estos días.
|
etiquetas
:
alquiler
,
madrid
,
crisis
8
2
0
K
82
actualidad
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
0
K
82
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Andreham
"Si en 125 años no han comprado el local es que se lo estaban gastando en tostadas de aguacate."
1
K
20
#3
gershwin
#1
sin leerlo... sería renta antigua durante 50 años hasta que dejó de serlo.
0
K
11
#4
vicus.
Cuando a tu vecino veas las barbas pelar, pon las tuyas a remojar
0
K
14
#2
alfre2
Hay que edificar muchísimas más barberías, a fin de que pueda normalizarse el alquiler de las mismas sin poner en peligro el sagrado derecho a especular con ellas, que este país no es un nido de ratas comunistas!
0
K
12
#5
Bilardezz
Otra peluquería DE CABALLERO que cortan tel pelo, hacen la barba a CABALLEROS y que cuando salen por la puerta ves CABALLEROS chapa... ahora los clientes habituales van a tener que ir a peluquerias donde una señorita les tratan y le dejan como UNISEX .. malos tiempos muy malos.
0
K
6
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente