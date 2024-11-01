edición general
Cierra la barbería más antigua de Madrid por el precio del alquiler

Cierra la barbería más antigua de Madrid por el precio del alquiler  

Un negocio castizo y ligado a Madrid desde hace 125 años, que se ve obligado a cerrar al igual que otros muchos estos días.

Andreham #1 Andreham
"Si en 125 años no han comprado el local es que se lo estaban gastando en tostadas de aguacate."
#3 gershwin
#1 sin leerlo... sería renta antigua durante 50 años hasta que dejó de serlo.
vicus. #4 vicus.
Cuando a tu vecino veas las barbas pelar, pon las tuyas a remojar
alfre2 #2 alfre2
Hay que edificar muchísimas más barberías, a fin de que pueda normalizarse el alquiler de las mismas sin poner en peligro el sagrado derecho a especular con ellas, que este país no es un nido de ratas comunistas!
#5 Bilardezz
Otra peluquería DE CABALLERO que cortan tel pelo, hacen la barba a CABALLEROS y que cuando salen por la puerta ves CABALLEROS chapa... ahora los clientes habituales van a tener que ir a peluquerias donde una señorita les tratan y le dejan como UNISEX .. malos tiempos muy malos.
