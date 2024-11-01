Miles de manifestantes protestan en Dinamarca y Groenlandia contra planes de Trump

Miles de personas salieron a las calles este sábado en Dinamarca y Groenlandia para protestar contra las aspiraciones del presidente estadounidense Donald Trump, que mantiene su intención de apropiarse de la isla del Ártico. Bajo un cielo gris, los manifestantes formaron una marea roja y blanca en la plaza del ayuntamiento de la capital danesa, constataron periodistas de AFP. Exhibían pancartas con lemas como «Estados Unidos ya tiene suficiente hielo» o «Make America Go Away» (Haz que Estados Unidos se largue).