Cientos de lesiones oculares por disparos encontradas en hospital iraní en medio de la brutal represión de las protestas [ENG]

Un oftalmólogo de Teherán ha documentado más de 400 lesiones oculares por disparos en un solo hospital. [...] "[Las fuerzas de seguridad] disparan deliberadamente a la cabeza y a los ojos. Quieren dañar la cabeza y los ojos para que no puedan ver, lo mismo que hicieron en [2022]" [...] Más de 2000 personas han muerto en las protestas (más del 90% de ellas manifestantes) [...] Los médicos en Irán dicen sospechar que el número de muertos, aunque impactante, es solo una fracción del número real de fallecidos en el país.