edición general
1 meneos
 

Cientos de lesiones oculares por disparos encontradas en hospital iraní en medio de la brutal represión de las protestas [ENG]

Un oftalmólogo de Teherán ha documentado más de 400 lesiones oculares por disparos en un solo hospital. [...] "[Las fuerzas de seguridad] disparan deliberadamente a la cabeza y a los ojos. Quieren dañar la cabeza y los ojos para que no puedan ver, lo mismo que hicieron en [2022]" [...] Más de 2000 personas han muerto en las protestas (más del 90% de ellas manifestantes) [...] Los médicos en Irán dicen sospechar que el número de muertos, aunque impactante, es solo una fracción del número real de fallecidos en el país. Traducción en #1

| etiquetas: irán , represión violenta , asesinatos y mutilaciones , miles de victimas
1 0 0 K 11 actualidad
1 comentarios
1 0 0 K 11 actualidad
suppiluliuma #1 suppiluliuma
Un oftalmólogo de Teherán ha documentado más de 400 lesiones oculares por disparos en un solo hospital, mientras el personal médico, desbordado, lucha por hacer frente al número de víctimas de la represión cada vez más violenta de las protestas nacionales por parte de las autoridades iraníes.

Tres médicos, en mensajes enviados al diario The Guardian el lunes, describieron hospitales desbordados y salas de urgencias repletas de manifestantes que habían recibido disparos. El personal…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame