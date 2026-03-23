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Científicos estudian la alimentación de las serpientes para encontrar nuevas formas de controlar el peso y proteger el hígado

Científicos estudian la alimentación de las serpientes para encontrar nuevas formas de controlar el peso y proteger el hígado

Estos reptiles engullen a sus presas enteras y pueden pasar meses y hasta un año sin comer

| etiquetas: serpientes , hígado , peso , metabolismo
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4 comentarios
2 1 0 K 24 ciencia
#1 txelin
Gran idea, no hay más que ver lo estilizadas que están las serpientes
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pitercio #2 pitercio *
Sí, amputar extremidades controla el peso. Se comen a sus presas enteras porque a ver cómo usas un cuchillo sin manos.
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#3 Tunguska08Chelyabinsk13
Buena idea, dieta de sandías, pero solo te las puedes comer enteras. Fino, fino, te quedas.
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#4 LunaTiko
Si te comes un ratón crudo fijo q se te van las ganas de comer un año
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