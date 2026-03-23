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Científicos estudian la alimentación de las serpientes para encontrar nuevas formas de controlar el peso y proteger el hígado
Estos reptiles engullen a sus presas enteras y pueden pasar meses y hasta un año sin comer
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#1
txelin
Gran idea, no hay más que ver lo estilizadas que están las serpientes
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#2
pitercio
*
Sí, amputar extremidades controla el peso. Se comen a sus presas enteras porque a ver cómo usas un cuchillo sin manos.
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#3
Tunguska08Chelyabinsk13
Buena idea, dieta de sandías, pero solo te las puedes comer enteras. Fino, fino, te quedas.
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#4
LunaTiko
Si te comes un ratón crudo fijo q se te van las ganas de comer un año
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