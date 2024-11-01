edición general
Científicos descubren un hongo capaz de extraer oro [ENG]

Si te dijéramos de entrada que se extrae oro mediante hongos microscópicos que lo cultivan, probablemente pasarías por alto la idea como la mayor mentira del momento, ¿verdad? Bueno, lo que una vez sonó como una rareza científica ahora se está convirtiendo en un tema de tendencia en los círculos de investigación. En Boddington, al sur de Perth (Australia), un equipo de investigadores ha descubierto que ciertas cepas del hongo Fusarium oxysporum pueden extraer oro de su entorno y metabolizarlo en su estructura.

#1 ooshima
ooshima

Pues de donde te crees que provienen los depósitos minerales existentes?
The_real_deal
#1 yo pensaba que venian de un pepinazo espacial hace millones de años.
ooshima
#2 Las colisiones entre dos estrellas de neutrones, que por lo tanto salen muy caras.

Pero el concentrarlo para formar depósitos minerales en sitios concretos, eso es actividad biológica.
Tronchador.
#3 Es la primera vez que escucho eso. ¿Que información tienes que lo corrobore? Siempre he leído que es por actividad geológica.
ooshima
#5 Piensa por un momento que esto que has dicho, la actividad geológica, no se dedica a concentrar minerales. Coges las placas tectónicas, las mueves cómo tú quieras, y a ver cómo concentras nada.

Para que se forme un depósito de minerales hará falta una corriente de agua que transporte el mineral desde una extensión grande a un sitio concreto y algo que lo concentre, alguna clase de filtro.
Tronchador.
#9 Vamos a ver, te he pedido documentación de lo que dices, no que me niegues una evidencia demostrada por la ciencia de la geología:


1.3 HISTORIA DEL DESARROLLO DE LA CIENCIA.
La primera teoría razonable de la génesis de los yacimientos minerales fue dada a conocer
por George Bauer (1494-1555) quien, bajo el seudónimo de Agrícola, quien escribió sobre los
yacimientos, la minería y la metalurgia de los montes metálicos.
Aunque algunas de sus opiniones eran fantásticas, demostró en

…   » ver todo el comentario
Cuñado
Si te dijéramos de entrada que se extrae oro mediante hongos microscópicos que lo cultivan, probablemente pasarías por alto la idea como la mayor mentira del momento, ¿verdad?

Es que es mentira. Los hongos no cultivan oro, en todo caso lo recolectan.
Robe7064
Fusarium oxysporum es un hongo muy común. Es el causante de una "pudrición seca" en las hortalizas ya cosechadas. Seguramente está en todas las casas en los climas templados. Si se conoce qué hace la cepa específica quizás un buen laboratorio podría conseguirla o "crearla".
satchafunkilus
#6 Yo llamaría a la cepa Orhongo.
Robe7064
#8 :-D , pero no está disponible. es.m.wikipedia.org/wiki/Orongo
rogerius
«…opens the door to a future where biotechnology could replace the traditional, destructive mining techniques we’re used to.»

Va a ser que la piedra filosofal es una seta. :troll:
capitan__nemo
Alguna vez he leido de plantas que limpiaban metales pesados de las tierras. Pues el oro no es mas que otro metal pesado.
