Los científicos descubren la clave para fortalecer los huesos y revertir la osteoporosis

Según un estudio publicado en Signal Transduction and Targeted Therapy, se ha identificado un receptor llamado GPR133/ADGRD1 que podría cambiar el panorama. Su activación no solo fortalece los huesos, sino que también ofrece la posibilidad de revertir la osteoporosis. De acuerdo con el estudio, el receptor GPR133/ADGRD1 cumple un papel esencial en la formación del hueso. Cuando este receptor no funciona, conduce a huesos más delgados, frágiles y con menor densidad mineral. Además, no solo afecta la formación del hueso, sino que también favorec

Dejaos de medicamentos y caminad más. Ahí está el (casi) único secreto.
#1 Eso es para llegar, como mucho, hasta los 70 años bien, pero luego no, esto es algo para llegar a donde el caminar no puede.
La edad media son 81 ahora (si no recuerdo mal) y la gente con pasta suele llegar a los 90s... Eso son 20 años que "andar" no te proporciona.
#1 y si estás deprimido pues anímate.

Cuidado que hay que leer tonterías.
