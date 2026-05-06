Científicos crean a Atsegiñe: una patata vasca bicolor con un 30% más de antioxidantes  

El centro tecnológico de investigación agraria del Gobierno Vasco Neiker ha logrado una nueva variedad de patata de carne bicolor, púrpura y blanca, con un 30% más de antioxidantes que las tradicionales y una gran resistencia genética que favorece una producción agrícola sostenible. La nueva variedad, cuyo nombre significa "agradable" o "gustoso" en euskera, 'Atsegiñe', lleva tras de sí siete años de investigación y ensayos de rendimiento en el campo.