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Científicos crean a Atsegiñe: una patata vasca bicolor con un 30% más de antioxidantes  

El centro tecnológico de investigación agraria del Gobierno Vasco Neiker ha logrado una nueva variedad de patata de carne bicolor, púrpura y blanca, con un 30% más de antioxidantes que las tradicionales y una gran resistencia genética que favorece una producción agrícola sostenible. La nueva variedad, cuyo nombre significa "agradable" o "gustoso" en euskera, 'Atsegiñe', lleva tras de sí siete años de investigación y ensayos de rendimiento en el campo.

| etiquetas: patata , vasca , bicolor , antioxidante
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5 comentarios
5 0 0 K 59 cultura
Moderdonia #1 Moderdonia
Hace 500 años trajimos todo lo bueno de América: los tomates, el cacao, la patata, el maíz… pero no trajimos la quinoa. Por algo sería.
2 K 48
#4 carraxe
¿Qué tal es para freír?
1 K 28
#5 Albarkas
#4 Buena, pero es imprescindible sacarla de la tierra :troll:
0 K 20
#2 fremen11
At se giñe......ya cierro al salir
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#3 levante
Yo no me como eso.
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menéame