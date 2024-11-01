edición general
Científicos aplican nicotina durante 22 meses en ratones y descubren que retrasa el envejecimiento ligado a la edad

Durante años, la nicotina ha ido estigmatizanda bajo el mismo relato que el cigarro tradicional, es decir, adicción y enfermedad. Pero la biología, a veces, obliga a separar piezas que en la vida real viajan juntas. Un equipo de investigación ha seguido durante 22 meses a ratones que bebían agua con nicotina purificada y ha observado que al llegar a la vejez, esos animales mantuvieron mejor la movilidad que los del grupo de control, como si el “desgaste” motor típico de la edad fuese más lento.

4 comentarios
pepel #1 pepel
O sea, que fumar alarga la vida.
Enésimo_strike #2 Enésimo_strike
Formado: Dr. Phillip Morris
rendri #3 rendri
Hay gente que parece momificada en vida y sosteniendo su cigarro o puro. La nicotina embalsama
#4 Pitchford *
Igual la nicotina se cepilla unos cuantos virus maléficos... Se podrían hacer un estudio con los que consumen tabaco masticado...
