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Un científico anticipó hace 100 años cómo viviríamos hoy: muchas de sus predicciones se han cumplido

Un científico anticipó hace 100 años cómo viviríamos hoy: muchas de sus predicciones se han cumplido

En el año 1925 el británico Archibald Montgomery Low publicó su obra The Future, en la que reveló cómo sería la vida del ser humano un siglo más tarde. Archibald Montgomery Low (1888-1956) fue un reputado ingeniero, físico e investigador nacido en Reino Unido. A lo largo de su vida, el británico pudo presumir de ser pionero en distintos campos, siendo el inventor del primer avión no tripulado con motor o incluso participar en la creación de la televisión.

| etiquetas: archibald montgomery low , inventor , predicción , futuro
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8 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
Sí, se llamaba Karl Marx.
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#6 lameth
#1 ¿Karl Marx es cientifico?
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Supercinexin #7 Supercinexin
#6 Era doctor en filosofía y economista y estudió en un par de universidades alemanas.
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Mltfrtk #8 Mltfrtk
#1 xD
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#3 Leclercia_adecarboxylata
Hombre, en lo de que perderíamos los dedos de los pies cuando algunos tienen ya incluso hasta 6 dedos, se pasó.
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Cyberbob #4 Cyberbob
Hombre si el señor acierta en 3 cosas y se equivoca completamente en 7 … pues no se yo.
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PamelaBustos #2 PamelaBustos
O sea, que según Archibald, en 2025 tendríamos que ser todos unos Teletubbies uniformados, sin dedos en los pies, sin olfato y comiendo pasta de dientes mientras Alexa nos vigila. ¡Menos mal que falló en lo del traje de una pieza! Porque si ya nos cuesta ponernos de acuerdo con los pantalones, imagínate el drama en el probador del Zara intentando encajar en un mono de astronauta sin sentido del gusto. {0x1f602} ????
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Benzo #5 Benzo *
"... perderíamos gradualmente el sentido del olfato y del gusto como consecuencia de la dependencia del ser humano por alimentos procesados y entornos artificiales alejados de la naturaleza. "

Bueno con el aumento de alergias quizás no estaba tan desencaminado ...
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menéame