Un científico anticipó hace 100 años cómo viviríamos hoy: muchas de sus predicciones se han cumplido

En el año 1925 el británico Archibald Montgomery Low publicó su obra The Future, en la que reveló cómo sería la vida del ser humano un siglo más tarde. Archibald Montgomery Low (1888-1956) fue un reputado ingeniero, físico e investigador nacido en Reino Unido. A lo largo de su vida, el británico pudo presumir de ser pionero en distintos campos, siendo el inventor del primer avión no tripulado con motor o incluso participar en la creación de la televisión.