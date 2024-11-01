edición general
La ciencia urge a reorientar la PAC y cambiar hábitos de consumo para garantizar alimentos ante el cambio climático

El Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático alerta en su último informe de que la falta de adaptación del sistema agroalimentario al cambio climático pone en riesgo al sector y a la población y recomienda una serie de medidas para avanzar, tanto en su descarbonización como en su adaptación. Entre estas medidas, proponen impulsar cambios en los patrones de consumo para orientarlos hacia dietas más saludables o reorientar la Política Agrícola Común (PAC) para dejar de favorecer a las prácticas más emisoras.

5 comentarios
#1 Pitchford
Vaya, por fin alguien con influencia se ha dado cuenta de que subvencionar la producción de carne es como subvencionar la compra de SUVs eléctricos de 300 CV.
Andreham #2 Andreham
Fácil, evita que Taylor Swift mande su avión privado a por su bolso; que tras la Super Bowl salgan 500 aviones privados en 2 horas; que haya yates que consumen en un día de recreo lo mismo que una ciudad mediana en 3 semanas; y que putos psicópatas se lancen miles de millones de dólares en misiles para medirse las pollas y seguro que Paco puede seguir comiendo chuletón una vez al mes.
#3 Pitchford
#2 Paco que coma chuletón si quiere todos los días, pero que no le paguemos entre todos la mitad de lo que cuesta con nuestros impuestos. De lo otro hablamos otro dia..
#4 mam23
Los trabajadores pobres nos tendremos que resignar a comer productos a base de insectos, los chuletones pasan al nivel superior.
#5 vGeeSiz
#4 y la mayoria de gente aplaudiendo jajajaja
