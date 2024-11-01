La ciencia urge a reorientar la PAC y cambiar hábitos de consumo para garantizar alimentos ante el cambio climático

El Consejo Científico Consultivo Europeo sobre Cambio Climático alerta en su último informe de que la falta de adaptación del sistema agroalimentario al cambio climático pone en riesgo al sector y a la población y recomienda una serie de medidas para avanzar, tanto en su descarbonización como en su adaptación. Entre estas medidas, proponen impulsar cambios en los patrones de consumo para orientarlos hacia dietas más saludables o reorientar la Política Agrícola Común (PAC) para dejar de favorecer a las prácticas más emisoras.