"La ciencia no está avanzando": Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford  

El flujo de noticias científicas cada semana nos devuelve la impresión de que la ciencia avanza a un ritmo vertiginoso, sobre todo gracias a la tecnología. Sin embargo, aunque los tecnólogos futuristas nos prometan vivir muchos años o viajar por el espacio, seguimos sin avanzar en lo fundamental: “el cáncer lo seguimos teniendo atascado, del envejecimiento tampoco tenemos mucha idea, no entendemos la física cuántica, tampoco el origen de la vida...”, lamenta la catedrática de Física en la Universidad de Oxford, Sonia Contera.