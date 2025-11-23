edición general
6 meneos
25 clics
"La ciencia no está avanzando": Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford

"La ciencia no está avanzando": Sonia Contera, catedrática de Física en Oxford  

El flujo de noticias científicas cada semana nos devuelve la impresión de que la ciencia avanza a un ritmo vertiginoso, sobre todo gracias a la tecnología. Sin embargo, aunque los tecnólogos futuristas nos prometan vivir muchos años o viajar por el espacio, seguimos sin avanzar en lo fundamental: “el cáncer lo seguimos teniendo atascado, del envejecimiento tampoco tenemos mucha idea, no entendemos la física cuántica, tampoco el origen de la vida...”, lamenta la catedrática de Física en la Universidad de Oxford, Sonia Contera.

| etiquetas: ciencia , sonia contera , progreso científico , publicidad , capitalismo
5 1 0 K 37 ciencia
5 comentarios
5 1 0 K 37 ciencia
#1 mcfgdbbn3
Sí hay avances, quizás no tan optimistas como escuchamos, pero tampoco tan pesimistas como otras personas plantean:
fis.org/LE-Calc/form_A_Basic_criteria.php
0 K 12
#2 chavi
Es lo que tiene confundir las cosas. La tecnología sin duda avanza rapidamente.

La ciencia no tanto. Estamos lejos de ritmo de la primera mitad del siglo 20. Muy muy lejos
0 K 12
perrico #4 perrico
#2 Cuando er s un ignorante es muy fácil avanzar.
Cuando sabes mucho, los avances son cada vez menores.
Eso tiene un nombre que mo recuerdo.
0 K 11
Anfiarao #3 Anfiarao
Aunque ha dado gtandisimos resultados y avances, el modelo reduccionista-mecanicista está agotado. En necesario transicionar hacia un modelo sistémico, integrador y holistico, donde el foco está en las relaciones de los componentes y no en los componentes en sí
0 K 11
Malinke #5 Malinke
Igual estamos engañados por los medios que nos saturan con posibles avances y al final sólo son posibles y de avances poco.
0 K 11

menéame