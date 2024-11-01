edición general
Ciberataque global atribuido a China expone datos de millones y golpea a más de 80 países

El mayor ciberataque atribuido a China en los últimos años ha sacudido a la comunidad internacional. Bajo el nombre en clave Salt Typhoon, un grupo de hackers patrocinados por el Estado chino habría infiltrado redes de telecomunicaciones, transporte, alojamiento, organismos gubernamentales e incluso infraestructuras militares en más de 80 países. Entre los afectados se encuentran políticos de alto nivel, como Donald Trump y su vicepresidente, JD Vance, además de organismos de Estados Unidos, España, Alemania, Italia, Japón y Canadá, entre otros

3 comentarios
NATOstrófico #3 NATOstrófico
La propaganda belicista no para. Ayer el GPS ruso, hoy los hackers chinos.
koestler #2 koestler
xD Ahora empezarán a aparecer mails del supuesto ciberataque al gusto del de la propaganda de turno.
