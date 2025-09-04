Una oleada de ciberataques chinos contra una docena de países, incluido España, roban datos de millones de personas

Un ataque desenfrenado e indiscriminado ha robado datos de millones de personas de Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Japón y España. Todos ellos han firmado una declaración de condena con la intención de avergonzar al gobierno chino, detrás de los hackers
| etiquetas: ciberataque , china
¿Acaso dudas del Sistema?
P.d.: ¡Huye, insensato!
El día que lo descubran, ya no será tan claro que los enemigos geopolíticos son los que nos lanzan ataques, y siempre cuando son noticia por ser enemigos geopolíticos.
Han entrado por el gestor web de los Ciscos, como siempre. Yo no sé por qué la gente activa ese truño.
La coña es que si detecto un ataque en mi servidor de correo y miro el servidor de la empresa (que no tiene nada que ver), ahí están… » ver todo el comentario