Una oleada de ciberataques chinos contra una docena de países, incluido España, roban datos de millones de personas

Un ataque desenfrenado e indiscriminado ha robado datos de millones de personas de Estados Unidos, Canadá, Finlandia, Alemania, Italia, Japón y España. Todos ellos han firmado una declaración de condena con la intención de avergonzar al gobierno chino, detrás de los hackers

makinavaja #1 makinavaja
¿Y como saben que han sido chinos los autores de los ciberataques?¿Han dejado la tarjeta de visita? :-D :-D
camvalf #3 camvalf
#1 home no van a ser de los EE.UU que son aliados fiables :troll:
Dragstat #7 Dragstat
#3 es difícil que sean responsables de un ciberataque porque no tienen que hackear nada, simplemente abren la puerta trasera. Por eso se sabe que ellos no han sido.
Jointhouse_Blues #4 Jointhouse_Blues
#1 Por la IP, of course.
Spirito #6 Spirito *
#1 No sé, como que se te nota la vena disidente y crítica. No sé, no sé. ¬¬

¿Acaso dudas del Sistema? :popcorn:

- - - - - - - - -

P.d.: ¡Huye, insensato! :tinfoil:
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Menos mal que no existe ningún mecanismo para ocultar el país desde donde se lanza un ataque, y si existe, por suerte los hackers no lo usan.

El día que lo descubran, ya no será tan claro que los enemigos geopolíticos son los que nos lanzan ataques, y siempre cuando son noticia por ser enemigos geopolíticos.
woody_alien #5 woody_alien *
#2 Los hackers chinos no saben usar proxies xD

Han entrado por el gestor web de los Ciscos, como siempre. Yo no sé por qué la gente activa ese truño.
cocolisto #12 cocolisto
"...Cuenta The New York Times citando a expertos...Y éstas son las fuentes,los güevos de "los expertos"de NYT.No se ni como tienen tan poca vergüenza.
alpoza #8 alpoza
A ver desconfiados, algun experto habrá analizado e identificado algún ATP asociado al ataque y que tengan identificado de origen Chino, pero es mejor atribuírselo directamente a China que son los malos.
Torrezzno #10 Torrezzno
Todo por echarse atrás en el contrato de Huawei
#11 hal9008 *
El log de mi servidor de correo, cada vez que lo miro está lleno de rangos enteros de 256 ip's intentando entrar por fuerza bruta (a cuentas "admin", "info" y cosas así). últimamente opto por bloquear los rangos enteros de 256 ips (y no desbanearlos nunca). Y casualmente casi siempre son ip's chinas (una ip es sencillo saber de qué zona es).

La coña es que si detecto un ataque en mi servidor de correo y miro el servidor de la empresa (que no tiene nada que ver), ahí están…   » ver todo el comentario
Kmisetas #9 Kmisetas
Tenaquilos que Zapatero nos echará un cable para recuperarlos.
