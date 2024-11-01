edición general
CIA intensifica esfuerzo para reclutar a chinos como informantes

La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. ha intensificado sus esfuerzos para reclutar espías dentro del Ejército chino mediante la publicación de un vídeo.

Veelicus #3 Veelicus
Ya veras cuando mas del 50% de los que se apunten sean agentes de contrainteligencia china. :troll: :troll: :troll:
#10 flixter
#3 en la primera quedada lo petan :troll:
#1 Perrota
Buena suerte en eso… xD
Beltenebros #4 Beltenebros
#1 Se les ve muy desesperados. Parece que van a fracasar igual que lo han hecho en Rusia, viendo el enlace que he puesto en #2.
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1
#1 No debe ser complicado
Según los fans de las dictaduras, la mitad de la población de Irán ya es agente de la CIA o del Mossad :troll:
Beltenebros #2 Beltenebros
Relacionada:
La CIA lanza una campaña para reclutar espías rusos
www.meneame.net/m/actualidad/cia-lanza-campana-reclutar-espias-rusos
ElenaCoures1 #6 ElenaCoures1
Otra noticia chorra de un medio iraní xD
#8 PerritaPiloto
#6 No, si nadie duda de que la CIA, y cualquier otra agencia grande intente colocar a agentes en países objetivo o en seducir a militares o espías en activo de esos países.

Solo hay varios problemas:

¿Como filtras para evitar que agentes de contrainteligencia sean los que dejas seducir?
¿Como te aseguras de la lealtad y exclusividad de aquellos que seduces a tu bando?

La estrategia clásica es buscar a descontentos, ya que es más facil que traicionen a su propio país. Pero la obtención de inteligencia por medios humanos está en desuso cuando todo el mundo usa aplicaciones en el smartphone.
ElenaCoures1 #9 ElenaCoures1
#8 Por lo que dices, eso de espiar con gente nativa del país al que quieres espiar nunca se había hecho antes :roll:
Y encima hay que complicarse mucho, cuando basta con ir a la web y ya www.cia.gov/ehl/careers
