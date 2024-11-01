·
12
meneos
27
clics
CIA intensifica esfuerzo para reclutar a chinos como informantes
La Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. ha intensificado sus esfuerzos para reclutar espías dentro del Ejército chino mediante la publicación de un vídeo.
|
etiquetas
:
cia
,
china
,
espionaje
,
ejército
,
eeuu
10
2
3
K
66
actualidad
10 comentarios
10
2
3
K
66
actualidad
#3
Veelicus
Ya veras cuando mas del 50% de los que se apunten sean agentes de contrainteligencia china.
15
K
169
#5
Beltenebros
#3
1
K
33
#10
flixter
#3
en la primera quedada lo petan
0
K
7
#1
Perrota
Buena suerte en eso…
4
K
57
#4
Beltenebros
#1
Se les ve muy desesperados. Parece que van a fracasar igual que lo han hecho en Rusia, viendo el enlace que he puesto en
#2
.
3
K
44
#7
ElenaCoures1
#1
No debe ser complicado
Según los fans de las dictaduras, la mitad de la población de Irán ya es agente de la CIA o del Mossad
2
K
24
#2
Beltenebros
Relacionada:
La CIA lanza una campaña para reclutar espías rusos
www.meneame.net/m/actualidad/cia-lanza-campana-reclutar-espias-rusos
2
K
37
#6
ElenaCoures1
Otra noticia chorra de un medio iraní
2
K
32
#8
PerritaPiloto
#6
No, si nadie duda de que la CIA, y cualquier otra agencia grande intente colocar a agentes en países objetivo o en seducir a militares o espías en activo de esos países.
Solo hay varios problemas:
¿Como filtras para evitar que agentes de contrainteligencia sean los que dejas seducir?
¿Como te aseguras de la lealtad y exclusividad de aquellos que seduces a tu bando?
La estrategia clásica es buscar a descontentos, ya que es más facil que traicionen a su propio país. Pero la obtención de inteligencia por medios humanos está en desuso cuando todo el mundo usa aplicaciones en el smartphone.
1
K
19
#9
ElenaCoures1
#8
Por lo que dices, eso de espiar con gente nativa del país al que quieres espiar nunca se había hecho antes
Y encima hay que complicarse mucho, cuando basta con ir a la web y ya
www.cia.gov/ehl/careers
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
