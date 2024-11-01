Los chulos de Abascal entran en declive

"Cada derrota internacional de la alianza posfascista hace más difícil a la derecha y la extrema derecha española tomar el poder, porque son una hidra que comparte cabeza con los repudiados. Se están desangrando y es imperativo que la sangría no coagule. Echen sal, que Abascal llore, celebremos". El patriarca ha caído. La madame de los ultras europeos ya no podrá pagar con el dinero de sus bancos a los partidos que sirven para garantizarse los casoplones de Bedman y consorte.
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Como si no tuvieramos bastante con fascistas y derechuzos rancios ahora les compran el marco y aplauden con las orejas a ultras como este los progres de aquí, desde luiego se nota la bajada de IQ desde hace una década y es generalizada.
1. Camuflarse casi completamente, en modo Juan Manuel Moreno Bonilla en una primera legislatura, para pillar toda la pasta posible de la UE y cuadrar cuentas con el objeto de asegurarse una renovación de legislatura. Precisamente, esa falta de fondos es lo que, en cierto modo, ha facilitado la salida de esa pútrida escoria de Orbán. Un canalla que asesinaría a su propia madre por un billete de 4 pavos y que… » ver todo el comentario
Que te mires los comentarios de derechistas debajo de lo que suelta Pilar Alegría
Hay Esperanza
x.com/Pilar_Alegria/status/2043412672935301176
O debajo de Manuela Berguerot que lo… » ver todo el comentario
www.youtube.com/watch?v=EMzTOja-HLA
Hemos ganado los de siempre. (sale en los cinco primeros segundos)
Y lo mejor de todo es que el progrerio mediático, PSOCiolistos y madalenos apaludiendo con las orejas.