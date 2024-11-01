Los chulos de Abascal entran en declive

"Cada derrota internacional de la alianza posfascista hace más difícil a la derecha y la extrema derecha española tomar el poder, porque son una hidra que comparte cabeza con los repudiados. Se están desangrando y es imperativo que la sangría no coagule. Echen sal, que Abascal llore, celebremos". El patriarca ha caído. La madame de los ultras europeos ya no podrá pagar con el dinero de sus bancos a los partidos que sirven para garantizarse los casoplones de Bedman y consorte.