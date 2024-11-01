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Los chulos de Abascal entran en declive

Los chulos de Abascal entran en declive

"Cada derrota internacional de la alianza posfascista hace más difícil a la derecha y la extrema derecha española tomar el poder, porque son una hidra que comparte cabeza con los repudiados. Se están desangrando y es imperativo que la sangría no coagule. Echen sal, que Abascal llore, celebremos". El patriarca ha caído. La madame de los ultras europeos ya no podrá pagar con el dinero de sus bancos a los partidos que sirven para garantizarse los casoplones de Bedman y consorte.

| etiquetas: abascal , alianza , profacista , entra , declive
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12 comentarios
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Comentarios destacados:    
Harkon #1 Harkon *
A ver, que el que ha ganado es un chulo tránsfuga precisdamente del partido de Orbán, más de derchas que el grifo del agua, y el progrerío mediático otanista celebrando el resultado y detrás todos los partidos progres otanistas como el PSOE y los madalenos.

Como si no tuvieramos bastante con fascistas y derechuzos rancios ahora les compran el marco y aplauden con las orejas a ultras como este los progres de aquí, desde luiego se nota la bajada de IQ desde hace una década y es generalizada.
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Desideratum #4 Desideratum
#1 El tipo que ha ganado tiene en un futuro inmediato dos opciones casi antagonistas.

1. Camuflarse casi completamente, en modo Juan Manuel Moreno Bonilla en una primera legislatura, para pillar toda la pasta posible de la UE y cuadrar cuentas con el objeto de asegurarse una renovación de legislatura. Precisamente, esa falta de fondos es lo que, en cierto modo, ha facilitado la salida de esa pútrida escoria de Orbán. Un canalla que asesinaría a su propia madre por un billete de 4 pavos y que…   » ver todo el comentario
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Harkon #7 Harkon
#4 Va a hacer las dos, verás xD
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Asimismov #11 Asimismov
#1 es el Meloni magiar. Parte de una escisión que se hace grande.
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Harkon #10 Harkon *
#9 No me gusta NINGUNO y desde luego no me pongo a celebrar NADA o me limito a decir que al menos se ha ido Orbán sin aires triunfalistas que se está RIENDO toda la derecha y haciendo mofa ahora mismo en redes TODA la puñetera derecha de este país de los papanatas del PSOE y Más Madrid cojones

Que te mires los comentarios de derechistas debajo de lo que suelta Pilar Alegría

Hay Esperanza

x.com/Pilar_Alegria/status/2043412672935301176

O debajo de Manuela Berguerot que lo…   » ver todo el comentario
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HeilHynkel #6 HeilHynkel *
Ya lo dijeron en Amanece que no es Poco:

www.youtube.com/watch?v=EMzTOja-HLA

Hemos ganado los de siempre. (sale en los cinco primeros segundos)
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#5 HangTheRich
Ha perdido la derecha y ha ganado la derecha
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Harkon #8 Harkon
#5 Ha perdido la extrema derecha y ha ganado la derecha extrema. Es como si en Madrid pierde Ayuso y gana SALF

Y lo mejor de todo es que el progrerio mediático, PSOCiolistos y madalenos apaludiendo con las orejas.
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#9 lamonjamellada
#8 te gustaba más Orban?
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#12 HangTheRich
#9 han cambiado a orban por rabon
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tricionide #2 tricionide
se queda sin pasta no? toca devolver toda la pasta que el ah dado el Orban
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#3 Eukherio *
Yo creo que les perjudica más ganar que perder porque cuando gobiernan se producen roces entre ellos. Con Trump en el poder caen porque amenaza y toma medidas en contra de intereses nacionales y se tienen que callar, con Trump en la oposición lo pueden invitar a cualquier sitio y nadie se enfada. Cuantos más ultras en el poder más roces.
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menéame