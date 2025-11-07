edición general
Chris Hedges: El mayor aliado de Trump es el Partido Demócrata (inglés) (traducido)

El Partido Demócrata y sus aliados liberales se niegan a convocar movilizaciones masivas y huelgas —las únicas herramientas que pueden frustrar el autoritarismo emergente de Trump— por temor a que ellos también sean barridos. La clase liberal en una democracia capitalista está diseñada para funcionar como una válvula de seguridad. Hace posible una reforma gradual. Pero, al mismo tiempo, no desafía ni cuestiona los fundamentos del poder. A cambio, la clase liberal actúa como un perro de presa para desacreditar los movimientos sociales radicales.

HartzBaltz #3 HartzBaltz
Cuántas veces lo habré dicho, el partido demócrata es la misma mierda. Es parte del juego. Mucha gente joven en Estados Unidos está creando movimientos mucho más a la izquierda porque ya tienen claro que el sistema actual está hecho solo para los muy ricos.
#4 srskiner
#3 totalmente de acuerdo.
La duda es si tiene mas posibilidades de exito crear algo nuevo o intentar tomar el.partido democrata desde dentro
Supercinexin #2 Supercinexin
Derecha y ultraderecha. Una mano lava a la otra y las dos lavan el culo. La historia se siempre desde el siglo XIX.
cocolisto #5 cocolisto
Tal vez la elección en New York esté marcando ya una pauta de desapego de una política inane y a la vez una esperanza inimaginable hasta hace poco.
