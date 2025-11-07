Chris Hedges: El mayor aliado de Trump es el Partido Demócrata (inglés) (traducido)

El Partido Demócrata y sus aliados liberales se niegan a convocar movilizaciones masivas y huelgas —las únicas herramientas que pueden frustrar el autoritarismo emergente de Trump— por temor a que ellos también sean barridos. La clase liberal en una democracia capitalista está diseñada para funcionar como una válvula de seguridad. Hace posible una reforma gradual. Pero, al mismo tiempo, no desafía ni cuestiona los fundamentos del poder. A cambio, la clase liberal actúa como un perro de presa para desacreditar los movimientos sociales radicales.