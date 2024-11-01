Antifascismo: instrumentalizado por la derecha y la izquierda [ALE]

No todo antifascismo es igual. Algunos se oponen al extremismo de derecha por motivos democráticos. Otros afirman que precisamente la democracia liberal es corresponsable del «fascismo». En este espectro germinan el extremismo y la violencia. Por ello, el servicio secreto (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, o Der Verfassungsschutz) vigila a numerosos grupos relevantes. La AfD quiere prohibir estos grupos militantes y recientemente presentó una moción al respecto en el Bundestag.