Antifascismo: instrumentalizado por la derecha y la izquierda [ALE]

No todo antifascismo es igual. Algunos se oponen al extremismo de derecha por motivos democráticos. Otros afirman que precisamente la democracia liberal es corresponsable del «fascismo». En este espectro germinan el extremismo y la violencia. Por ello, el servicio secreto (la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, o Der Verfassungsschutz) vigila a numerosos grupos relevantes. La AfD quiere prohibir estos grupos militantes y recientemente presentó una moción al respecto en el Bundestag.

dirlego1
El antifascismo es de extremo centro, todo el mundo lo sabe.
Supercinexin
Los mismos liberatas y socioliberatas que llevan décadas protegiendo a los fascistas y diciéndole a todo el mundo que hay que escuchar a los fascistas y dejar hablar a los fascistas porque si no somos peor que los mismísimos nazis, ahora también reparten carnets de antifascista. Es sencillo: ellos son antifascistas verdaderos, los socialistas y comunistas militantes somos falsos antifascistas que usamos el antifascismo para promover nuestras ideas, que en el fondo son también totalitarias y malvadas, como las de los fascistas.

La cháchara de siempre de los extremocentristas que luego, cuando no les llegan los votos, te pactan con la derecha tranquilamente. Pero ellos son antifascistas, no tú, ellos sí, tú no.
Gry
¿Buscando excusas para meter a "antifa" en la lista de grupos terroristas como los EEUU?

Empiezas así y acabas haciendo redadas de noche y haciendo desaparecer a cualquiera que hable en contra del fascismo. :-P
dirlego1
#1 Sí, todo parece indicar que en Alemania hay una tendencia similar.
