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Los chinos no tienen prisa para responder ante las ofensas
En China, no se considera necesario responder de inmediato cuando alguien te ofende. De hecho, reaccionar rápido puede verse como un signo de impulsividad o falta de autocontrol.
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:
china
,
ofensas
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#1
Sacapuntas
Cierto. Un chino con retranca es temible.
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#2
Varlak
En el momento en que ha dicho "los chinos no son emocionales. Bueno, saquemos a Japón de la ecuación" he quitado el vídeo.
Menudo nivel.
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#3
woke
*
#2
creo que se refería a asiáticos.
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